Diego Domínguez guía al Córdoba B

Una jornada intersemanal en Tercera División. El cambio de formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol ha hecho que las categorías más modestas de este deporte tengan que aglutinar tres partidos en apenas una semana para que las fechas cuadren y los campeonatos regulares terminen lo antes posible, dejando el mes de mayo para el play off. Por tanto, los clubes cordobeses que están inmersos en el Grupo X de esta división siguen con su particular pelea por mantener la cuarta categoría del fútbol español. Debido a esto y en el subgrupo donde los equipos luchan por acceder a la promoción para subir a Segunda RFEF, el Córdoba B recibía al Rota, mientras que el Pozoblanco hacía lo propio frente al Atlético Antoniano. Por otro lado y en su particular pelea por mantener directamente la cuarta categoría de este deporte, el Salerm Puente Genil se medía al Ceuta en el Estadio Manuel Polinario, aunque el Ciudad de Lucena no ha podido enfrentarse al Xerez Deportivo debido a los positivos por Covid-19 en el cuadro gaditano.

El Córdoba B sigue intratable (3-0)

Tras quedar fuera de los tres primeros puestos de manera trágica en Pozoblanco, los chicos dirigidos por Germán Crespo tenían la intención de liderar este nuevo subgrupo para jugar el play off con el fin acceder a esa nueva Segunda RFEF -siempre y cuando el primer equipo consiga la plaza en Primera RFEF-. Por ello, el filial blanquiverde quería encadenar su segunda victoria consecutiva en la segunda fase después de vencer cómodamente el pasado fin de semana al Atlético Antoniano (1-4) y recibía al Rota en el Estadio El Arcángel. Debido a esto, el cuadro califa salió al césped ribereño con la firme intención de conseguir los tres puntos y encarriló el encuentro a lo largo de la primera mitad. De hecho, Diego Domínguez fue el encargado de inaugurar el marcador en el ecuador de los primeros 45 minutos y después el mismo ariete puso distancia en el electrónico con un golazo. Durante la segunda parte, el plantel andaluz solo tuvo que administrar la ventaja e incluso Álex Marín puso el tercero en el luminoso, sentenciando el partido en los minutos finales.

Un empate insuficiente para el Salerm Puente Genil (1-1)

Los pontanos arrancaron esta segunda fase sabiendo que las dos primeras posiciones de este subgrupo -las cuales dan acceso directo a Segunda RFEF- estaban demasiado alejadas. Por ello, el Salerm Puente Genil tenía la intención de hacer un buen papel en esta etapa de la temporada para tener más posibilidades en el play off. Sin embargo, el cuadro rojillo comenzó este reto de una forma negativa ante el Xerez Deportivo en Chapín (1-2) y debía conocer pronto el dulce sabor de la victoria. Gracias a esto, los chicos dirigidos por Diego Caro parecían doblegar al Ceuta en el Estadio Manuel Polinario merced a un gol de Canty en el tramo final del encuentro, pero el plantel de José Juan Romero seguía muy vivo e intensificó su presión hasta lograr empatar en el último minuto del partido tras un gol en propia puerta del Salerm Puente Genil. De hecho, los locales fueron mejores que los visitantes en gran parte de la contienda, pero fue insuficiente para conseguir la primera victoria de la segunda fase.

Victoria de honor para el Pozoblanco (2-1)

Poco a poco las posibilidades se van esfumando para un Pozoblanco que comenzaba la segunda fase con la ilusión de asaltar alguna de las dos plazas que te dan la oportunidad de jugar el play off y obtener una plaza en Segunda RFEF. Por ello, los chicos de Emilio Fajardo tenían la intención de comenzar fuertes en esta etapa de la temporada, pero la dura derrota ante Los Barrios (3-2), rival principal para conseguir el objetivo, fue un auténtico jarro de agua fría. Aun así, los pedrocheños querían reconducir el vuelo y debían aprovechar la jornada intersemanal para ello. Debido a esto, el cuadro local recibía a un Atlético Antoniano que reaccionó a las mil maravillas al tanto rápido de Joel con un buen gol de José María fuera del área. Esta igualada se mantuvo hasta los últimos compases del encuentro, pero el Pozoblanco aún no había dicho su última palabra. Tanto fue así que Mori puso el segundo en el luminoso y dio tres puntos de oro al plantel cordobés.