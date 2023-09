Rocío Gálvez recibirá la medalla al mérito deportivo tras la conquista del Mundial

Nuevo reconocimiento para la cordobesa Rocío Gálvez, que se encuentra actualmente en México de gira con el Real Madrid. A la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba concrete finalmente cómo será el acto de homenaje a una jugadora que hizo historia al ser la primera nacida en la provincia que se proclama campeona del mundo de fútbol en categoría absoluta, las condecoraciones le siguen llegando en otros puntos del país. En efecto, parece que está previsto realizar dicho acto en el encuentro que disputará la selección el próximo 26 de septiembre en El Arcángel, aunque a día de hoy es una incógnita saber si Gálvez estará presente en dicho partido tras la controversia que rodea actualmente a la Real Federación Española de Fútbol por el comportamiento de Luis Rubiales durante la final del Mundial.

Así, el Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el listado de futbolistas que van a recibir la Medalla de Oro al Mérito Deportivo tras la conquistar del oro internacional. Y entre ellas, como es lógico, se encuentra Rocío Gálvez Luna. El citado documento expone que “teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en los historiales deportivos y profesionales de las personas que a continuación se indican”, a éstas se les concederá “su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo”.

Gálvez figura en la duodécima posición de una lista que recoge el nombre de hasta 32 personalidades, es decir, 23 jugadores, además de todo el cuerpo técnico. Junto a la cordobesa, el resto de condecorados serán Ivana Andrés, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo, Olga Carmona, Alexia Putellas, Teresa Abelleira, Onna Batlle, Mariona Caldentey, Laila Codina, Catalina Coll, Athenea del Castillo, Esther González Irene Guerrero, Jennifer Hermoso, Ohiane Hernández, Eva María Navarro, Irene Paredes, María Pérez, Alba María Redondo, María Isabel Rodríguez, Enith Salón, Claudia Zornoza, Jorge Vilda, Javier Egido, Eugenio Gonzalo, Rubén Jiménez, Javier Lerga, Javier López, Blanca Romero, Carlos Sánchez y Montserrat Tomé.

El Gobierno confunde a Ivana Andrés con una 'influencer'

El anuncio, eso sí, no ha estado exento de polémica. Y es que el primer nombre de la lista no ha sido exactamente el de Ivana Andrés, jugadora del Real Madrid, sino que el BOE menciona a Ivana Icardi, una ‘influencer’ argentina, y la cual no tiene vinculación alguna con el mundo del fútbol más allá de ser la hermana de Mauro Icardi, delantero del Galatasaray turco. Un curioso error que ha desatado las bromas en redes sociales y que se espera que sea subsanado en la siguiente publicación de dicho boletín.