Los movimientos continúan en Tercera RFEF

Una vez más, el mercado de Tercera RFEF deja movimientos más que interesantes para los clubes cordobeses que componen el Grupo X. Estas entidades saben de la importancia que tiene confeccionar una plantilla acorde a sus objetivos y, por ello, tanto las incorporaciones como las ampliaciones y las bajas están minuciosamente pensadas en busca de un futuro próspero de sus respectivos equipos. Gracias a esto, el Córdoba CF B ha anunciado la rescisión del contrato de Rober, mientras que el Salerm Puente Genil ha hecho lo propio con Adrián Tellado, el Pozoblanco ha comunicado la llegada de Juan Castillo y el Atlético Espeleño ha renovado a Antolin.

Primeramente, el filial blanquiverde está tratando de realizar un equipo que pelee por el ascenso directo a Segunda RFEF durante la próxima temporada y para ello quiere las mejores armas, aunque los imprevistos siempre están a la orden del día. En esta ocasión, Rober pidió la salida del Córdoba B y la propia entidad califal ha anunciado la rescisión de su contrato. Aun así, no ha sido la única baja comunicada estos días, ya que el Salerm Puente Genil también ha relatado que Adrián Tellado no ha renovado su compromiso con el club pontano y no vestirá la elástica rojilla durante la siguiente temporada en el quinto escalón del fútbol español.

Por otro lado, el Pozoblanco ha comunicado una nueva incorporación de cara a una nueva temporada en la que quiere consolidarse en Tercera RFEF. El club de Los Pedroches ha logrado la incorporación de Juan Castillo procedente del juvenil de División de Honor del Córdoba CF, aunque disputó ocho partidos con el juvenil pozoalbense durante la campaña pasada. “Talento, juventud y ganas de demostrar lo que vale. Conoce demasiado bien esta casa y viene para darnos muchas alegrías. Estamos seguros de ello. Enhorabuena, Juan. Gran año nos espera”, relata el escrito del club cordobés. Por su parte y en última instancia, el Atlético Espeleño anunció la renovación de Antolin y será su cuarta temporada vistiendo la camiseta rojilla. “Centrocampista con mucha clase y personalidad. De las que la pide y no le queda el balón. Gracias, Antolín”, reza el comunicado de la entidad espeleña tras comunicar esta ampliación de contrato.