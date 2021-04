Manuel Fernández no seguirá al frente del Pozoalbense la próxima campaña

Fin a una etapa dorada. Manuel Fernández no continuará como primer entrenador del CD Pozoalbense la próxima temporada. Así lo ha hecho saber mediante un comunicado en la web del club, en la que ha mostrado agradecimientos a toda la cúpula directiva del cuadro pedrocheño, así como a todas las jugadoras que han pasado por la disciplina en sus tres años de trayectoria, en segunda etapa, en el equipo.

El técnico, también de Pozoblanco, llegó en su segundo ciclo en el Pozoalbense en el verano de 2018, en los prolegómenos de la implantación de una nueva categoría que iba a suponer la Segunda División; en este caso, la Reto Iberdrola. Así, llegó al banquillo y, gracias a una gran trayectoria, consiguió meter al equipo blanquillo en dicha categoría al colocarse como quinto clasificado. El crecimiento del Pozoalbense seguía su curso en la 2019-20, cuando, a pesar de la suspensión de la competición por el coronavirus, dejando al equipo séptimo, un punto por encima del Córdoba Femenino y dejando la única posición de ascenso directo a la máxima categoría al Santa Teresa. Las cotas siguieron alcanzando mayores límites y, en este caso, se proclamó esta temporada campeón del Grupo Sur A de Reto Iberdrola, facilitando, por primera vez en la historia para un equipo femenino cordobés, el acceso a la fase de ascenso a Liga Iberdrola; grupo en el que el Villarreal ha dado pocas facilidades en su meta de llegar a la máxima categoría.

El club, antes de facilitar el comunicado de despedida del entrenador, ha señalado que no tienen "nada más que palabras de agradecimiento para el que ha sido el técnico de nuestro primer equipo en los últimos tres años (en su segunda fase) y la persona que ha logrado hacer crecer a nuestro club para llegar a ser lo que es a día de hoy. Le deseamos toda la suerte del mundo en su nueva andadura. Ésta siempre será su casa". Por su parte, Manuel Fernández ha explicado en una extensa carta que "ha sido una decisión muy difícil. No es fácil abandonar el sitio donde has sido feliz y mucho más cuando las personas que están en él quieren que sigas". El broche de oro a una temporada histórica en el fútbol femenino pozoalbense y con los objetivos de terminar de la mejor manera posible los cuatro partidos finales y, en el caso del club de Eva Navarro, encontrar un sustituto en busca del desarrollo de la propia institución.