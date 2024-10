Luis de la Fuente: “El recibimiento en Córdoba ha sido excepcional”

Enamorado de Córdoba. Luís de la Fuente ha salido de El Arcángel como el gran vencedor de la noche, toda vez que la selección española se ha coronado ante Serbia con un contundente 3-0 con el que certifica su pase a los cuartos de final de la UEFA Nations League. El técnico de 'La Roja' ha comparecido en la improvisada sala de prensa del estadio cordobés, ubicada provisionalmente en el gimnasio del equipo, y se ha desecho en elogios al público cordobés.

De hecho, sus primeras palabras han estado dirigidas en este sentido a los cordobeses, comenzando su comparecencia con un agradecimiento a Córdoba, ya que “el recibimiento ha sido excepcional”, y ha recordado que están “felices de recibir este recibimiento en toda España, que demuestra que la afición está identificada con el equipo”, antes de desear que todos “colaboremos para que siga así”.

En este sentido, De la Fuente ha comentado que su intención es “recuperar el espíritu del 2010”, ya que “está ahí, y hay que alimentarlo entre todos”, siempre teniendo en mente que “los resultados favorecen y enganchan al aficionado, pero tenemos que colaborar todos”, ya que “no solo se gana con resultados”. “A mí, el ver en nuestra casa esta reacción del público me hace sentir orgulloso y emocionado de cómo se identifica la gente con los jugadores y con cómo lo vive. Estoy orgulloso de ser español y tener esta afición, y entre todos hay que alimentar este caldo de cultivo”, ha reincidido, recordando que “aquí no hay clubes, esto es la selección”.

De nuevo, se ha mostrado impactado con El Arcángel: “Lo de hoy del público me parece impresionante”, ha recalcado. Además, De la Fuente mantiene una relación especial con Córdoba, ya que fue donde comenzó como seleccionador del combinado sub 21. “Tengo un gran recuerdo de Córdoba. Aquí dirigí el primer partido del Europeo que ganamos en Italia. Luego vinimos a jugar contra Alemania también. Le tengo un cariño especial a la ciudad y me siento muy cómodo, la respuesta de la afición siempre es excepcional”, ha confesado.

“Este equipo es insaciable deportivamente”

Ya hablando del estado del combinado nacional, Luis de la Fuente ha esperado que “siga así mucho tiempo”, después de sumar 16 victorias en los últimos 17 partidos. “Cuando llevas una racha de victorias, estás más cerca de perder, pero no nos conformamos. Paso a paso, cada día más. Este equipo es insaciable deportivamente y quiere más y más”, ha recalcado, apuntando que lo hacen “con alegría” y que disfrutan “tanto que es difícil que no fuera así. Vamos a intentar ver hasta donde llegamos”, siempre teniendo en cuenta que habrá momentos en los que no se consiga ganar y cuando eso ocurra, empezarán otro ciclo, pero con la mentalidad de que “quien quiera ganarnos va a tener que hacer las cosas muy bien para conseguirlo”.

La clave para este gran éxito es que tanto él como su equipo forman “un grupo de trabajo fantástico, de los mejores del mundo, una auténtica familia”. Este es el pilar fundamental, ya que “todo es mucho más fácil así”.

Una España distinta pero reconocible

Lo cierto es que el estilo de España cambió, al igual que sus jugadores: tan solo cuatro futbolistas de la final de la EURO repitieron en El Arcángel. “Conozco muy bien a los jugadores”, ha apuntado De la Fuente, incidiendo en que “porque no estén en determinados equipos, no significa que no tengan la importancia de otros”. Conocedor de su rendimiento, el seleccionador lo tiene claro: “Jugamos a lo seguro. Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí y se han cumplido las cosas que dije. Tenemos presente y futuro”.

Precisamente esa rotación de futbolistas ha sido fundamental, aunque siempre bajo una idea clara y uniforme que hace que sea mas fácil. “Hemos fidelizado a unos futbolistas durante muchos años. Los que han entrado más tarde porque eran más veteranos lo han entendido rápido y se han adaptado, y al final hace un engranaje que facilita todo”, ha explicado el seleccionador, subrayando que “la idea no cambia, solo la interpretación durante el desarrollo del juego”.

Y esa nueva interpretación de juego, con Baena y Oyarzabal por las bandas en vez de Lamine Yamal y Nico Williams, ha mostrado a una España distinta. “No es un cambio de estilo, sino un cambio de características de los jugadores”, ha aclarado De la Fuente, explicando esta distribución con extremos más interiores, y laterales más proyectados. “Las condiciones de los jugadores y conocerlas nos hace también más imprevisibles, nos da más registros y nos hace más versátiles”, ha añadido.

Morata, signo de cambio en España

Por último, también ha habido tiempo para los nombres propios, y el de Morata ha sido el rey. Su nombre ha sido coreado en El Arcángel, también previamente en La Condomina, símbolo para De la Fuente de que “están cambiando las cosas”, así como de que están “siendo justos con un gran futbolista, una grandísima persona, y respetando la valía de un capitán”. Por ello, y recordando la despedida privada que le han otorgado hoy a Jesús Navas, el seleccionador ha comparado el reconocimiento hecho en Alemania a sus cuatro futbolistas retirados, con el hecho por El Arcángel a Morata: “Ha sido excepcional”.

De hecho, todos querían que fuese el delantero madrileño quien ejecutase el penalti. “Tenemos tremendos especialistas: Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal. Siempre decimos que el que esté en mejores condiciones, y Mikel quería que lo tirara Álvaro”, ha aclarado el técnico, que pese a que Morata ha fallado la pena máxima, luego han “celebrado muchísimo” su gol posterior. “Nos hemos alegrado más que él por el gol. Es muy bueno tenerle enchufado, y la actitud del resto de compañeros cuando ha fallado ha sido ir a animarle, y luego con el gol, a arroparle y a celebrar con él”.