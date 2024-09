Así les fue a los equipos de Córdoba en la jornada 3 de Tercera RFEF

Jornada de sabores agridulces para los conjuntos cordobeses del Grupo X de Tercera RFEF. Y es que hubo dos derbis entre cuatro de los cinco representantes, por lo que la moneda no pudo salir favorable para todos ellos. Además, el quinto en discordia tampoco gozó de fortuna. El gran aliciente lo vivieron el Córdoba B y el Ciudad de Lucena, que partían con el mismo objetivo, aunque desde puntos diferentes. Al final, tablas sin goles que les deja prácticamente en la misma posición. En el otro enfrentamiento entre paisanos sí hubo tantos, y muchos, aunque el choque acabó en las manos del Puente Genil, que se coloca líder, frente al Espeleño. Finalmente, el Pozoblanco no pudo sacar nada positivo frente al Sevilla C.

Jornada 3 en el Grupo X de Tercera RFEF Coria CF 1-1 AD Ceuta FC B AD Cartaya 2-0 Club Atlético Central La Palma CF 1-1 CD Inter Sevilla Atlético Onubense 0-1 Utrera Córdoba CF B 0-0 Ciudad de Lucena Bollullos CF 0-0 San Roque Lepe UD Tomares 1-0 Conil CF CD Pozoblanco 0-1 Sevilla C Atlético Espeleño 3-4 Salerm Puente Genil