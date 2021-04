Germán Crespo: "Intentaremos el ascenso aunque sea por el camino más largo"

Una segunda fase que comenzará con los equipos cordobeses en la lucha por conseguir una plaza en Segunda RFEF. La primera parte de la temporada ha dejado un dulce sabor para unos clubes, mientras que otros han tocado con la punta de los dedos los objetivos propuestos a lo largo de la pretemporada. Esto le ha sucedido a un Córdoba B que comenzó la actual campaña en una dinámica muy negativa, pero finalmente ha conseguido terminar siendo uno de los equipos más temidos por los demás planteles que componen el Grupo X de Tercera División. Tanto es así que el filial blanquiverde arranca esta segunda fase liderando el nuevo subgrupo y su principal meta será clasificarse para un play off que, de ganarlo, permite jugar el próximo curso en la cuarta categoría del fútbol español -siempre y cuando el primer equipo consiga permanecer en Primera RFEF-. Su técnico, Germán Crespo, ha atendido a CORDÓPOLIS y ha admitido que tienen muchas posibilidades de lograr el objetivo. "Intentaremos el ascenso aunque sea por el camino más largo", explica.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas. El entrenador del filial califal no tuvo un inicio muy prometedor a principios de temporada, pero poco a poco sus chicos fueron cogiendo el ritmo idóneo hasta llegar a la última jornada con opciones de meterse entre los tres primeros clasificados. "El comienzo que tuvo el equipo no fue lo esperado" aunque "también es verdad que era un equipo completamente nuevo donde no se pudo hacer una pretemporada completa para acoplar al equipo. A pesar de eso, el equipo generaba muchas ocasiones y hacía buenos partidos pero faltaba gol. A partir de recuperar ese acierto de cara al gol, los resultados llegaron", apunta un Germán Crespo que subraya la segunda parte del campeonato que han cosechado sus chicos. "La segunda vuelta que ha hecho el equipo ha sido espectacular. La pena ha sido quedarnos fuera de una forma tan cruel en la última jornada, pero intentaremos el ascenso aunque sea por el camino más largo. Si en la fase de ascenso jugamos como lo hemos hecho en las últimas jornadas, seguro que llegaremos a las eliminatorias".

Por otro lado, Crespo admite que lo importante es recuperar a los futbolistas mentalmente para seguir con la última racha conseguida. "Los jugadores ayer estaban mal anímicamente, pero hace 3 meses hubiésemos firmado estar donde estamos ahora", asevera un técnico que valora el nivel de los planteles que componen la segunda fase. "Son equipos muy experimentados, salvo Los Barrios que es un filial del Cádiz. En los dos subgrupos había muy buenos equipos y será complicado ganar fuera de casa, aunque nosotros tenemos buenos números fuera de casa". Mientras tanto, el técnico blanquiverde cree en el potencial que tiene su plantilla, a pesar de las bajas originadas por el primer plantel. "Si nos respetan las lesiones y el primer equipo no necesita llevar jugadores nuestros, creo que tenemos muchas posibilidades, de lo contrario será más difícil ya que el juvenil se la está jugando también", aunque no preocupa que Pablo Alfaro necesite a sus futbolistas porque "estamos para ayudar en todo lo que necesite. Es una alegría para todos que un jugador debute con el primer equipo, ya que es señal que se esta trabajando muy bien en el filial", culmina.