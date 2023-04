La España de Wifi pone rumbo al Europeo sub 19

Ya es una gran noticia defender la camiseta de tu selección nacional, pero más lo es ser importante en el equipo y conseguir los objetivos propuestos por la vía rápida. Esto mismo le ha pasado a Lucía Moral, más conocida como Wifi, en el combinado sub 19. El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez quedaba concentrada en la ciudad suiza de Nyon estos días para afrontar la Ronda Élite, última fase de grupos y la que te da acceso a una posible participación al Campeonato de Europa sub 19 que se disputará en Bélgica desde el 18 al 30 de julio. España era una de las favoritas y, una vez más, no defraudaron.

La sub 19 femenina, en el marco general, debutaba en esta Ronda Élite ante Bielorrusia, un rival asequible teóricamente pero que, hasta que no se disputa el partido no se sabe de qué lado caerá la balanza. Aun así, la selección española consiguió doblegar a su contrincante por un duro 8-0, tendencia que se mantuvo ante Eslovenia, donde las chicas dirigidas por Sonia Bermúdez vencieron por un contundente 6-0. Aun así, el encuentro ante Inglaterra era el desafío más grande que esta expedición española tenía durante su estancia en Suiza y nuevamente no defraudaron, venciendo a las inglesas y manteniendo la portería a cero durante esta competición (1-0).

En lo que respecta puramente al apartado individual, Wifi cierra su participación en la Ronda Élite con tres titularidades, consolidándose en el plantel dirigido por Sonia Bermúdez antes de la disputa del Europeo sub 19 del próximo mes de julio. Además, la aglomeración de minutos no viene solo debido a que la ariete cordobesa logró anotar hasta tres goles -dos de ellos en el mismo encuentro ante Bielorrusia- dejando claro que es una de las perlas de la selección española en los próximos años.