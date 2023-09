Cordópolis regala dos entradas dobles para el partido de España en Córdoba

Córdoba se prepara para una nueva fiesta con España. Y es que El Arcángel recibirá en los próximos días nada más y nada menos que a la selección española femenina absoluta de fútbol, vigente campeona del mundo, y que disputará en el recinto ribereño un encuentro oficial frente a Suiza, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Women’s Nation League. El mismo tendrá lugar el martes 26 de septiembre a las 21:00. En este sentido, CORDÓPOLIS regala dos entradas dobles para dicho partido, mediante las que dos agraciados (y sus respectivos acompañantes) podrán disfrutar en vivo de la mejor selección a nivel internacional. En este sentido, para participar únicamente debes rellenar el formulario que acompaña a la presente publicación. El plazo para participar comenzará este mismo jueves 21 de septiembre a las 12:00 y terminará el 22 de septiembre a las 23:59.

El Arcángel ya está listo para abrir sus puertas a un combinado nacional que estrenará en Córdoba la estrella que consiguió en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda. Igualmente, para todos aquellos interesados, las entradas generales para el partido pueden conseguirse en la web oficial, con unos precios que oscilan entre los 10 y los 15 euros.

