El cordobés Antonio Raillo, subcampeón de la Copa del Rey

Todo trabajo tiene su recompensa, más aún si has luchado por un escudo en los últimos ocho años y finalmente has hecho feliz a toda una ciudad que vagaba entre Primera y Segunda División toda su historia. El deporte trae consigo una cosa clara en su gran mayoría: quien llega al nivel profesional y puede vivir de ello es un auténtico privilegiado. Y es que es así, sobre todo si eres futbolista, que logras ser el ídolo de miles y miles de personas. Todo esto se convierte en tristeza cuando las cosas no van bien, pero la alegría se multiplica en un club modesto cuando se alza con un ascenso o, en los casos extremos, llegas a una final como la de la Copa del Rey.

Todo o nada lo que se vivió en La Cartuja. Athletic Club de Bilbao y RCD Mallorca se citaban bajo suelo sevillano en busca de levantar el título copero. Una final que había generado muchísima expectación tanto en el País Vasco como en las Islas Baleares. Aun así, Córdoba estaba también presente en esta cita por medio de Antonio Raillo. El jugador califal portó el brazalete de capitán del conjunto mallorquín y fue clave en el duelo, realizando la asistencia en un gol de Dani Rodríguez que no evitó que los vascos levantaran la Copa del Rey en una tanda de penaltis agónica.

Además, esta final para Raillo no es una más o un simple éxito. El cordobés llegó al RCD Mallorca en 2016, cuando el conjunto bermellón competía en Segunda División. Sin embargo, esa misma temporada descendió a Segunda División B, pero, lejos de abandonar el barco, el jugador califal se mantuvo en la disciplina mallorquina, consiguiendo dos ascensos de manera consecutiva, a pesar de perder la plaza en Primera División y volver a conseguirla de manera consecutiva, para consolidarse en la máxima categoría del fútbol nacional. Ahora y después de más de 200 partidos con la elástica rojilla, Antonio Raillo no ha conseguido el trofeo pero ha ayudado para que Mallorca esté ilusionada en una noche así.