El Córdoba CF Femenino cae con honor ante el Madrid CFF

Un partido histórico en un día especial para el Córdoba CF Femenino. El Arcángel abría sus puertas por primera vez para recibir al conjunto de Fran Rodríguez en un encuentro de carácter oficial, y lo hacía con más de 2.500 espectadores en sus butacas. El ambiente era de júbilo y de celebración, pues en frente estaría uno de los equipos referentes de la Primera División femenina: el Madrid CFF. La tercera ronda de la Copa de la Reina había deparado a las blanquiverdes un encuentro de la más alta categoría, y qué mejor escenario que el coliseo ribereño para ello.

El duelo no pudo comenzar con más intensidad por parte del cuadro madrileño, que salió dispuesto a sentenciar el encuentro lo más rápido posible ante un Córdoba CF Femenino que aguantaba las embestidas visitantes. Así, en el minuto tres de partido llegó la primera gran ocasión para el Madrid CFF. Racheal Kundananji, una de las más destacadas de la primera mitad, firmó una gran oportunidad para su equipo después de marcharse en velocidad y ceder para Grace, pero la ariete del equipo madrileño se encontró con Sheyla, que despejó y marró la oportunidad. Sin embargo, tan solo habría que esperar un minuto para ver el primer tanto. Sería la propia Kundananji la que, esta vez, rematase un pase de la muerte de Laura, que percutió por el perfil zurdo para asistir a la zambiana, que no perdonó e instauró el 0-1 en el luminoso.

No se conformaría con eso la escuadra de María Pry, que buscaría el 0-2 con insistencia. Así, en el doce de partido, Karen tendría en su testa el segundo tanto de la noche, pero se marcharía desviado. Las ocasiones para el Madrid CFF eran constantes, con Grace y Kunundanji como principales peligros, pero el Córdoba CF Femenino resistiría apoyado en una inconmensurable Gordillo, que salvó a su equipo hasta en dos ocasiones. Habría que esperar hasta el ecuador de la primera mitad para ver el primer tiro a puerta de las blanquiverdes, firmado por Cintia, pero que llegaría manso a las manos de Paola. Poco a poco, las de Fran Rodríguez irían despertando de su letargo.

Y es que, con el paso de los minutos, las blanquiverdes se irían haciendo más y más grandes. Así, en el 24, Barquero tendría en sus botas la más clara para las locales, después de ganarle el duelo aéreo a su par y, a la media vuelta, sacarse de la chistera una vaselina que superaría a Paola pero que, en última instancia, se estrellaría con el larguero de la portería del Madrid CFF. Pero las visitantes, al contragolpe, también gozaron de una gran ocasión justo después. Grace, sin oposición ni portero, mandaría inexplicablemente el balón por encima de la portería de Gordillo desde el área pequeña tras un pase raso de Laurita. Tras ello, el dominio se volvió alterno y, finalmente, las jugadoras se marcharon a vestuarios con el 0-1 en el marcador.

La segunda parte, sin embargo, se desenvolvió en contra de los intereses del Córdoba CF Femenino. La calidad del Madrid CFF, cuarto clasificado en Primera División, se fue haciendo más y más patente con el paso de los minutos. Pese a que Elisa gozaría de la primera ocasión de la segunda mitad con un disparo lejano, sería, de nuevo, Racheal Kunundanji la que resultaría determinante. Primero, en el 50, lo intentaría con la testa tras un córner pero se encontraría con Gordillo. Tan solo cinco minutos después, la de Zambia no perdonaría, y ahora, tras un centro desde el perfil diestro de Flor, Kundananji remataría con la cabeza, superando a Gordillo e instaurando el 0-2 en el luminoso.

Pese a la superioridad mostrada por las de María Pry, el conjunto madrileño no levantaría el pie del acelerador. Así, en el 74, de nuevo Gordillo aparecería para salvar el 0-3 con una gran parada con su pie. Sin embargo, no podría hacer nada en la siguiente ocasión. Sería en el 75 cuando Gabi Nunes colocaría el 0-3 en el marcador, después de cazar un rechace en el corazón del área a un tiro de Laurita que se estrellaría con la madera. El balón le caería a la delantera brasileña, que no dudaría y fusilaría a Gordíllo para subir al marcador el tercer tanto madrileño.

Los últimos quince minutos de encuentro servirían para que, finalmente, las de María Pry cerrasen el marcador. Las ocasiones se siguieron sucediendo sobre la meta de Gordillo, que sacó diversas ocasiones visitantes. Sin embargo, ya en el tiempo añadido, Lucía sería la encargada de colocar el 0-4 definitivo en el marcador tras rematar, en el punto de penalti, un centro desde el costado diestro que sentenciaría el encuentro. Así, el Córdoba CF Femenino caería eliminado de la Copa de la Reina mostrando una buena imagen ante un equipo de superior categoría. Con su debut en El Arcángel, ahora, las de Fran Rodríguez buscarán seguir luchando por firmar la permanencia en Primera RFEF.