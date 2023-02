El Atlético Espeleño cede una derrota crucial ante el Ceuta B

Una vez más, el Atlético Espeleño estará destinado a sufrir en la última parte de la temporada, aunque eso significa que el trabajo realizado hasta el momento ha sido magnífico. El cuadro cordobés sabía de la dificultad que entrañaba el quinto escalón del fútbol español y que la permanencia iba a estar muy cara gracias a su condición de recién ascendido. Sin embargo, el conjunto dirigido por Quero está luchando con todo su arsenal y esta vez tenía una dura tarea visitando el José Martínez Pirri. El filial de la AD Ceuta recibía a los espeleños después de aplazarse el encuentro de este domingo por las condiciones climatológicas inversas.

El Ceuta B - Atlético Espeleño, suspendido por el temporal

Más

A pesar de ser un día laborable y donde la hora no acompañaba al desplazamiento (16:30), los chicos que defienden la elástica del Atlético Espeleño han partido desde bien temprano hasta territorio ceutí para disputar una dura prueba por el descenso y así se hizo notar desde el principio del choque. De hecho, el filial de la AD Ceuta empezó con una marcha más en el terreno de juego, incluso bajo la atenta mirada de Mohamed Mohamed como primer técnico y consiguió irse al paso por vestuarios por delante en el marcador merced a los tantos de Iván Breñé y Taufek. Dos errores que costaron dos goles a un Atlético Espeleño que debía mejorar en la segunda mitad.

La reacción tenía que llegar y los cambios de Quero así lo prometían, pero finalmente no se culminó en tantos. El Atlético Espeleño lo intentó a lo largo de la segunda mitad aunque las ocasiones no terminaban de llegar. De hecho, la garra era tal que el cuadro cordobés maquilló el resultado en el descuento por medio de Andrés pero no se obró el milagro y el descenso se acerca peligrosamente para un club espeleño que deberá despertar en los próximos encuentros.