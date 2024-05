Siete cordobeses inician la lucha por el título de la LNFS

Unos ya están de vacaciones, aunque otros aún siguen teniendo ambiciosos objetivos en mente. El acento califa de fútbol sala no descansa todavía, pese a que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad lleva ya varias semanas de pausa estival. Y es que aún hay integrantes cordobeses en la pelea por los títulos. Si el fin de semana pasado fueron tres los que pugnaron por la Copa del Rey, que acabó levantando el prieguense Rafa López con el Real Betis, ahora serán siete los que salgan a escena desde este mismo fin de semana, en este caso en busca del título de liga en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

No podrá haber doblete de López, ya que el cuadro bético ha acabado descendiendo de categoría, pero tanto Bebe como César si podrán desquitarse del regusto amargo de no haber podido levantar la Copa. En este sentido, el play off arranca con los ocho mejores clubes de la máxima división del fútbol sala nacional, de los cuales cinco entidades cuentan con acento califa en sus filas.

Así es, según el calendario, la pelea arrancará con los duelos de cuartos de final este mismo viernes. Los primeros en salir a escena serán ElPozo Murcia y Viña Albali Valdepeñas a partir de las 20:00. Los charcuteros no disponen de ningún representante de la provincia, aunque en el cuadro manchego figuran Lolo Urbano, Boyis y Solano, por lo que Valdepeñas es el gran foco cordobés de este play off. A continuación (20:45) será el turno del Barça y el Manzanares, los otros dos equipos que no tienen futbolistas califas.

Por tanto, ya habrá que esperar a las dos siguientes eliminatorias, donde habrá pleno cordobés. A las 21:00 se medirán el Inter FS del montoreño Cecilio y el Jimbee Cartagena del citado Bebe, que se presupone como el cruce más igualado, ya que se enfrentan el cuarto contra el quinto de la liga regular. Finalmente, la ronda de cuartos la cerrarán desde las 21:30 el Jaén del egabrense César Velasco y el Mallorca Palma Futsal de Carlos Barrón.