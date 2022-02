Una remontada para citarse con la historia

Costó sangre, sudor y lágrimas, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad estará, por primera vez en su historia, en el bombo de unos cuartos de final de la Copa del Rey. No vendió barata su piel un Noia valiente, atrevido y peleón, que pese a militar en Segunda División, ha demostrado estar un escalón por encima y poder competir, de tú a tú, con un equipo de Primera como el Córdoba Patrimonio. Los blanquiverdes no se dejaron nada en el tintero, y salieron desde un inicio con el gol entre ceja y ceja, pero pronto se percatarían de que no sería nada fácil asaltar el Pabellón Municipal Agustín Mourís.

De hecho, fueron los locales los que llevaron la tónica dominante durante los primeros instantes de juego en el 40x20 gallego. Javi Rangel ya dio un aviso, cuando el luminoso marcaba apenas dos minutos, de que Noia había llegado a la eliminatoria para vencer. No tardó en responder tampoco el conjunto dirigido por Josan González que, con una doble ocasión, dio también un golpe sobre la mesa e igualó las fuerzas y el envite mostrado por los locales en los primeros minutos. A partir de ahí, comenzó un 'toma y daca' entre los dos conjuntos, que se intercambiaban golpes a diestro y siniestro, pero no lograban perforar aún las porterías opuestas.

Habría que esperar hasta el ecuador de la primera mitad para ver el primer tanto de la noche, y lo firmó Noia. Edu Jabá ponía contra las cuerdas al Córdoba Patrimonio colocando el 1-0 en el marcador, y otorgando así una nueva iniciativa ofensiva al conjunto gallego. Cristian sería entonces el héroe blanquiverde, sacando varios balones hasta que, en un rápido chispazo, Perin pondría el empate en el electrónico tras culminar una asistencia de Zequi. Los golpes continuarían hasta el descanso, pero el marcador no se movería por el momento.

El paso por vestuarios sentó mucho mejor a los blanquiverdes, que salieron a la cancha dispuestos a demostrar cuál era el equipo de superior categoría. Y lo lograrían rápidamente, remontando el tanto inicial de Noia por medio de Viana, que se sacó de la chistera un potente zurdazo cruzado para poner el 1-2. Pero, de nuevo, Noia respondería al intercambio de golpes con otro tanto, esta vez de Bruno Gomes, que, con su testa, colocaba el 2-2.

Tras esos cinco minutos vertiginosos, el encuentro bajó, al fin, de intensidad y de revoluciones. Ambos conjuntos siguieron buscando la portería contraria, pero con más cabeza de corazón. Y aquí salió a relucir la calidad de los blanquiverdes, centrándose en un Perin que atraviesa un gran estado de forma. El brasileño asistió para que Pablo del Moral volviese a poner por delante al Córdoba Patrimonio en el marcador, a falta de 13 minutos para el final del encuentro.

Los últimos minutos fueron de infarto para ambos conjuntos. Con el marcador en 30', los blanquiverdes llegaban a la quinta falta, quedando al borde del doble penalti. Noia no estaría dispuesto a ceder, y apretaría aún más a los de Josan, centrados en defender y cazar algún contragolpe. A falta de dos minutos, los gallegos pasarían a jugar de cinco, y forzarían la sexta falta y el correspondiente doble penalti en contra del Córdoba Patrimonio. Sin embargo, Cristian Ramos se volvió a erigir como héroe, deteniendo la pena máxima y afianzando, así, el pase a cuartos de final.