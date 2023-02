Otro regreso: Lihuen vuelve al Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba y Lihuen Valcárcel han llegado a un acuerdo para la incorporación de la jugadora argentina al conjunto cajista, en la que será la segunda aventura de la ala-pívot en la capital cordobesa, donde ya jugó en la temporada 2020-21, en la que el club se proclamó campeón de la Copa de Andalucía y de la Liga de Segunda División, disputando el play off de ascenso a la máxima categoría.

No fue repentino el interés de la entidad deportivista en recuperar a Lihuen Valcárcel, tal y como ella misma reconoce. “A mí ya me contactó el presidente Pablo García el pasado verano, pero yo ya me encontraba comprometida con el Claret, otro club de Sevilla, por lo que no pudo concretarse nada entonces. Y recientemente, hace unas semanas, me volvió a llamar Pablo para explicarme cuál era la situación del equipo, aunque yo la sabía porque la llevo siguiendo, y a raíz de eso, decidí hablar con el Claret para poder incorporarme al Deportivo Córdoba y aportar todo lo que pueda y sacar adelante esta temporada”.

En la decisión de Lihuen ha tenido peso el gran recuerdo de aquella mencionada campaña 2020-21. “Fue una primera etapa en el Córdoba bastante fructífera, como prueba el que en el penúltimo partido que jugué nos proclamamos campeonas de la liga regular, y luego ya en el último perdimos y no pudimos seguir jugando por el ascenso. Pero no tengo dudas de que el equipo está trabajando bien y se compromete realmente con los objetivos y por ello estoy muy feliz de poder volver a formar parte”.

En estos últimos dos años y medio, la polivalente jugadora argentina ha hecho carrera internacional. “Después de jugar en Córdoba viajé a Roma para firmar por el ASD Sabina Lazio y pasé todo un año allí en Italia, donde viví una gran temporada, aprendiendo también con distintos entrenamientos respecto a lo que venía acostumbrada. Y a mi regreso volví nuevamente a España, donde fiché por el Claret en Sevilla, que tiene un gran equipo, con unos objetivos claros, y sabe lo que quiere; el año pasado se quedaron segundas clasificadas y este curso están nuevamente luchando por quedar entre las primeras. Y desde aquí quiero agradecer tanto a la entrenadora y con todas mis compañeras del Claret que estuvieron de acuerdo en poder incorporarme al Deportivo Córdoba facilitándome la carta de libertad”.

Y en lo que respecta a la situación que atraviesa el equipo cajista, Lihuen tiene que claro el objetivo. “Estemos peleando arriba en los puestos altos o en la zona baja, yo voy a afrontar los partidos de la misma manera, siempre dando el máximo y es lo que intento contagiar a mis compañeras para que hagan lo mismo; hay que luchar, tener los objetivos claros, entrenar, creer en la propuesta que tiene el entrenador y creer en nosotras mismas, que así es como saldrán las cosas”.