Primera baja en el Córdoba Patrimonio: Shimizu volverá a Japón

Una baja inesperada y que perjudicará al potencial ofensivo del equipo blanquiverde. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha conseguido consolidarse en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional y, por el momento, las miras están puestas en objetivos mucho más ambiciosos como la Copa de España, la Final Four de la Copa del Rey o esa hipotética clasificación para el play off por el título de Primera División. Aun así y a pesar de que esta última meta sigue siendo posible, la dirección deportiva califal sigue planificando la plantilla en busca de un paso hacia adelante en cuanto al proyecto se refiere, pero las bajas también serán protagonistas. De hecho, y según ha adelantado Diario Córdoba y ha podido confirmar CORDÓPOLIS, Shimizu no vestirá la zamarra cordobesa a partir de la próxima campaña liguera.

En efecto. Tal y como ha anunciado la edición digital de dicho periódico, el pívot nipón no continuará en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y volverá a Japón a partir de la siguiente temporada regular por motivos personales. Shimizu se ha erigido esta temporada como uno de los activos más importantes de la entidad blanquiverde y, a pesar de que estaba cedido por ElPozo Murcia hasta el final del presente curso liguero, el club dirigido por José García Román meditaba su continuidad pero esto no podrá suceder. El jugador asiático volverá a su país e intentará desplegar todo su potencial en busca de su crecimiento a nivel personal.