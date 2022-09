Portugal le gana la partida a la España de Boyis

Un triste final para un campeonato muy bueno por parte español. La selección nacional de fútbol sala se citaba estos días en la ciudad argentina de Buenos Aires para disputar la primera edición de la Finalissima, una competición que congregaba a los dos mejores equipos de la Copa América y de la Eurocopa por un título de prestigio internacional. Por ello, el conjunto dirigido por Fede Vidal llegaba a este torneo tras la no participación de Rusia por el conflicto con Ucrania y con Boyis como único cordobés en la lista final. Gracias a esto, el cuadro español logró vencer a la Argentina de Lucas Bolo en semifinales, aunque no tuvo tanta suerte en la gran final frente a Portugal.

Boyis y Lucas Bolo: la conexión cordobesa de la 'Finalissima'

Saber más

En primera instancia, España se encontraba cómoda sobre la pista. Exigida, pero sabiendo qué hacer en cada momento y generando también ocasiones. Adolfo y Mellado inquietaron a los portugueses antes de que el gol llegase al filo del descanso. En el último minuto, un tiempo muerto dio sus frutos. En el córner inmediatamente posterior, Mellado adelantó al combinado nacional tras el saque de Antonio Pérez.

En la segunda parte, con una tónica similar, Portugal no tardó en lograr las tablas en una acción de Afonso, que, tras un robo, batió a Dídac en su salida picando el balón. España respondió con una doble oportunidad de Mellado y Raúl Campos y los lusos volvieron a amenazar con un disparo de Zicky Té al que Dídac respondió con un paradón. El partido entraba en el momento decisivo.

Aun así, nadie volvió a adelantarse en el electrónico del May Terán Weiss de Buenos Aires y tocó ir al tiempo extra, donde Pany Varela generó la primera ocasión. La tónica no cambió, con ambos equipos llegando y minimizando los errores. Así se llegó a la tanda de penaltis, en la que Edu fue decisivo y dio otro título más a Portugal.