‘En Navidad, ¡regala sentimiento!’: el Córdoba Patrimonio anuncia un abono para la segunda vuelta

La preparación para la segunda vuelta ya ha comenzado y la aventura de enmendar lo errado durante la primera es el objetivo principal de un club cordobés que quiere seguir creciendo en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no se cansa de intentarlo, de poder crecer a pesar de todas las adversidades y encarará el 2023 con un objetivo: amarrar cuanto antes la permanencia y alzarse con metas más ambiciosas como la final four de la Copa del Rey o el play off por el título de Primera División. Lograr esto no será fácil y, para ello, quiere que, en el próximo año, su feudo vuelva a ser una caldera.

En efecto. La prioridad del club blanquiverde es conseguir el mayor número de puntos posible en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre tras una primera vuelta con un pobre bagaje de puntos y, para ello, desde la directiva del Córdoba Patrimonio de la Humanidad han decidido poner a la venta un abono para la segunda vuelta del campeonato regular. Este carné de socio oscila entre los 30 euros para los jóvenes de 14 años y 60 para el público en general, sin día de club y con opción para disfrutar sin coste alguno también los encuentros que dispute el filial en Segunda División B como local en el feudo califa. Una medida positiva para un cuadro dirigido por Josan González que debe sentir el apoyo de la grada y así dar un paso definitivo hacia un crecimiento mayor.