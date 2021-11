El mejor entre los mejores

Hazaña confirmada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya puede decir que es oficialmente líder de la jornada en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la cual está considerada como la mejor del mundo. Por tanto, un paso histórico para la entidad, que en su breve historia ha pasado de competir en provincial a encabezar la tabla de los mejores. Todo en menos de una década. Ahí es nada. Un logro que se desbloqueó este mismo sábado, cuando el plantel de Josan González superó con contundencia en Vista Alegre al Santa Coloma (5-1), decano de la máxima división. Los blanquiverdes fueron de menos a más en el encuentro, hasta protagonizar un tramo decisivo de ensueño. El feudo capitalino vibró como en sus mejores días para aupar a su equipo, que firmó cuatro dianas en apenas siete minutos para tumbar al cuadro catalán.

Una victoria que supo ya entonces mucho más que a tres puntos, puesto que colocaba al Córdoba Patrimonio como líder virtual de la categoría. Y ya solo un adversario podía desbancarlo de ahí esta semana. Ese no era otro que Inter Movistar, que iba a jugar su encuentro por el liderato en la cancha de ElPozo Murcia, en el auténtico clásico de la LNFS. Y por caprichos del destino, la conexión entre Córdoba y el conjunto charcutero volvió a hacerse efectiva. No son pocos los integrantes del equipo califal con pasado reciente en las filas levantinas, comenzando por el técnico Josan González y pasando por Miguelín, Ricardo, Shimizu, Saura o Ismael. Por multitud de motivos y razones más que obvias, las miradas en el seno cordobesista iban a estar muy centradas en apoyar al equipo de Diego Giustozzi, que no falló y se llevó un apasionante partido por 2-0.

Tras la victoria del @CordobaFutsal 5-1 ante el @fsalagarcia hay dos fotos del día:

1.- La de ser líderes de la mejor liga del mundo.

2.- La felicidad de un presidente @JoseGarciaRoman y un vicepresidente @rafaeljiluque que con esfuerzo, trabajo e ilusión han hecho esta proeza. pic.twitter.com/rCOetsqX0R — ᴊᴜᴀɴ ʀᴀᴍᴏɴ ᴄᴜᴀᴅʀᴏs (@juanrcuadros) 30 de octubre de 2021

Un triunfo que ha tenido un eco histórico en la ciudad, pues mantiene a la entidad de José García Román en lo más alto. Ya el choque del sábado en Vista Alegre culminó con aplausos, gritos de alegría y multitud de lágrimas. Desde la propia plantilla a una junta directiva que ha visto crecer a un club -casi siempre por encima de sus posibilidades- a límites que no hace mucho se veían imposibles. Pero ya está ahí. Y quiere quedarse.

Los de Josan González suman nueve puntos tras tres triunfos consecutivos y una sola derrota. Un mismo botín que poseen Barça, Viña Albali Valdepeñas y Jaén FS. No obstante, una mejor estadística goleadora es lo que permite a los blanquiverdes liderar la tabla. Una proeza que, al menos circunstancialmente, quedará para siempre grabada en la retina de muchos. Un legado inolvidable para el fútbol sala cordobés que, de momento, es el mejor entre los mejores. Un sueño cumplido. Un deseo hecho realidad. Una ambición que mantener. Un anhelo de seguir haciendo historia.