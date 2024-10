Otro mazazo en Cartagena para el Córdoba Patrimonio

Dos de dos. Pero en derrotas. Y once goles encajados. Ese es el duro balance actual del Córdoba Patrimonio de la Humanidad tras los dos primeros compromisos ligueros, que le mantendrán muy hundido en la clasificación. En este caso, en el duelo adelantado de la tercera jornada, los blanquiverdes visitaron al Jimbee Cartagena, actual campeón de Liga, que dio muestras de su potencial logrando culminar en los momentos decisivos y más necesarios, ante un cuadro califa que apenas pudo inquietar con peligro la portería melonera.

Había que sorprender, pero la papeleta era altamente compleja. Y de hecho, a diferencia que lo que ocurrió en Navarra, en esta ocasión la puesta en escena iba a ser efervescente para los cartegeneros. Fue Motta el que se sacó de la chistera un auténtico golazo cuando apenas habían transcurrido unos segundos de partido. De falta directa, el italo-brasileño la puso directamente en la escuadra con un potente disparo imparable para Fabio. Puesta en escena amarga para los cordobeses, que recibieron su primer golpe nada más saltar a la pista.

Pese a todo, quiso recomponerse el Córdoba Patrimonio, que mantuvo el plan establecido con una presión alta y buscando en todo momento el error forzado del Jimbee. Sin embargo, éste se encontraba muy cómodo con la posesión y la confianza de mandar ya en el electrónico. Santoro introdujo continuamente rotaciones en su quinteto, manteniendo la esencia de la importancia en ataque del portero, algo heredado del curso pasado, principalmente en los pies de Víctor. Así intentaba reaccionar el cuadro califa, aunque pasaban los minutos sin vislumbrar el camino a la portería defendida por Chispi.

Más allá de ciertos disparos tímidos desde fuera del área, apenas había ofensiva cordobesista sobre la pista del Palacio Municipal de Cartagena, a lo cual se iba a sumar un problema añadido más. A falta de ocho minutos para el descanso, el cuadro de Santoro ya sumaba su quinta falta, por lo que se quedaba al borde del doble-penalti, con lo que ello condiciona a nivel defensivo. Y en esas, los de Duda siguieron acumulando oportunidades, como un disparo a bocajarro de Motta, completamente solo ante el meta, pero que detuvo Fabio con una gran parada.

En este sentido, la primera oportunidad real de gol del Córdoba Patrimonio llegaría a falta de algo menos de cinco minutos para el descanso, en una acción ensayada a balón parado, en la que Echavarría se encontró con el buen hacer de Chispi bajo palos. Pero nada más. Por contra, otro severo golpe llegaría justo en el último minuto. Un error en la salida provocó un contragolpe del Jimbee, que derivó en una perfecta triangulación que materializó Linhares para el 2-0.

Jarro de agua fría en una primera parte marcada por dos tantos en el primer minuto y en el último. Los cordobeses lo intentaron hasta el final, ahora con el juego de cinco, buscando la hazaña de recortar en los segundos finales, pero el luminoso siguió mostrando la diferencia de dos tantos camino de vestuarios. Tocaba la heroica en el segundo tiempo. Y cambiar mucho el chip.

Tras la pausa, el Córdoba Patrimonio pareció dar un paso adelante, consiguiendo hilvanar más situaciones de peligro, nuevamente buscando casi siempre los golpeos lejanos, aunque ahora con más incidencia. Pero seguía sin acierto de cara al gol. Una oportunidad clarísima tuvo en sus botas Báez, quien recogió un rechace dentro del área, tras el que el uruguayo estuvo a punto de batir al meta con un disparo poco ortodoxo. Con todo, con el paso de los minutos, esos tiros de fuera del área se hacían cada vez más significativos, aunque fruto entonces de la desesperación. Es más, el protagonista era el portero Víctor.

Y es que se le escapaba el encuentro al Córdoba Patrimonio. Avanzaba el reloj y no parecía que hubiera atisbo de remontada. Santoro puso en escena el portero-jugador a falta de cuatro minutos y medio. Y ahí tampoco había claridad ni ideas. Todo lo contrario, ya que el equipo sumó, incluso, su quinta falta en esos momentos. El golpe casi definitivo llegó en una contra de Waltinho, que obligó a los cordobeses a defender con Arnaldo Báez, y en la que no falló el brasileño, que sentenciaba el encuentro. Eso sí, por si no fuera suficiente, a falta de algo más de un minuto, los califas cometieron la sexta falta, que propició el cuarto gol del partido, obra de Motta en un doble penalti ante el que nada pudo hacer Fabio. Nueva derrota de la que aprender, y mucho, antes del debut en Vista Alegre.