José García Román: “Iba a dejar el club, pero no seré una rata abandonando el barco”

Una noticia impactante por cómo se ha comunicado, pero a la vez valentía por reconocer que la situación tanto deportiva como en los despachos no está pasando por su mejor momento. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está viviendo una de sus peores rachas desde su creación hace diez años justo en este 2023 y su presidente, José García Román, se ha sincerado ante la prensa en una comparecencia previa en la Gala de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba. El dirigente blanquiverde ha explicado que “está como todos los aficionados”, pasando “una mala racha” porque “los resultados no llegan”, pero se mantiene positivo “viendo al equipo trabajar”. “Ahora es cuando nos está demostrando la cosa que estamos en Primera División y lo difícil que es mantenerse en la elite”.

Por su parte, García Román ha admitido que este es el “año más complicado” en la historia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ha apuntado que podía haber dado un paso al lado durante esta temporada. “A principios de año iba a presentar la camiseta del décimo año que lo cumplimos en 2023 e iba a anunciar que dejaba el club porque no concibo que una persona que esté de forma altruista esté 20 años en un club. Creía que era momento de cambiar, pero ahora que las cosas van mal no voy a ser una rata que abandone el barco. Hay que pensar en positivo, evidentemente el partido ante el Xota es una final y hay que ver la decisión que hay que tomar. Hay que pensar en la salvación para estar cinco años en la élite”.

Además, el dirigente cordobés no ha podido asegurar tanto su propia continuidad como la de un técnico Josan González que cuenta con la confianza “total y absoluta”. “Aquí asegurar no se puede asegurar nada. El tema económico es el que es y si llegara alguien que pone cinco euros más de lo que tenemos pues se lo dejo encantado. La situación que estamos teniendo también es muy dura porque mantener un club en la élite cuesta mucho dinero”. Entrando de lleno en su posible despedida, José García Román ha apuntado que no cree que haya “mucha gente interesada” en la entidad cordobesa. “Esto es para que lo dirijan los empresarios, gente con poder adquisitivo que puedan eso, pero tampoco voy a dejar al equipo tirado. Si no sale nadie, sea cual sea el resultado, me mantendré una temporada e intentando buscar un relevo. Por encima de todo, tenemos que seguir creciendo e ideas para ello tengo 10.000”.

En lo referente al apartado deportivo, el presidente califa tiene claro que para salvar la categoría, la escuadra blanquiverde tiene que vencer cinco encuentros en su propia pista. Hasta llegar a esta situación, han existido una concatenación de errores entre los que se encuentra la ausencia inexplicable de una de las perlas del pasado mercado veraniego. “Lo de Pulinho ha sido mala suerte. No se arreglaron los papeles. Quizás en ese momento nos equivocamos y lo suyo era que volviese a Brasil el pasado verano para arreglarse los papeles. Pero tanto con él como con Perin pues se proclamaron campeones en el Mundial Universitario y aprovechando que ya estaban en la Unión Europea pues decidimos que se viniesen directamente. Tenía un visado de turista y tenían que volver a su país. La burocracia es lamentable. Curiosamente nos llegó un correo desde Croacia que tardó un mes. El mismo jueves lo envié y esperemos que se quede solucionado esta semana o a principios de la semana que viene”, ha culminado.