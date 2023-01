Josan González: “Hemos hecho un partido grandioso”

Una nueva decepción la que se ha vivido en el Palacio Municipal de los Vista Alegre donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía una nueva oportunidad para eliminar las malas sensaciones y arrancar con una dinámica positiva, pero, sin embargo, esto no ha sido posible. El cuadro blanquiverde se medía al Noia Portus Apostoli con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey y todo parecía ir por buen camino gracias al tanto de Álex Viana. En cambio, los errores defensivos se mantuvieron y, a pesar de que la escuadra califa tuvo un doble penalti para instaurar nuevamente el empate, finalmente cayeron en detrimento de un equipo gallego que ya ha vencido a los cordobeses hasta tres veces esta temporada.

Tras dicha derrota, el técnico Josan González ha comparecido ante los medios de comunicación y ha comenzado explicando que su equipo ha hecho un partido “grandioso” donde ha podido dominar en muchas fases del partido pero que le ha faltado “contundencia” en “ambas áreas. ”Encajamos goles que son impropios como en la semana pasada o igual que la anterior. Goles que son más demerito nuestro que merito del rival porque los dos porteros han tenido una actuación sobresaliente, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino, seguir entrenando igual, seguir creyendo en nosotros mismos porque tenemos muchísima capacidad y lo hemos demostrado hoy. Hemos hecho un primer tiempo donde hemos generado muchísimo. Con el marcador en contra hemos remado una vez más hasta tener ese diez metros faltando cuatro segundos. Hay que lanzarlo. Hay que tener ese valor de que en una eliminatoria a partido único faltando cuatro segundos de coger el balón y lanzarlo. El que lo falla es el que lo tira. Estoy muy contento con esa decisión que ha tomado Jesús de tirarlo. Ha sido una gran parada de Gozi y nuestro partido sigue“.

Por otro lado y en busca de aclarar la polémica surgida al final del partido, el preparador pontano ha pedido disculpas por la discusión que ha tenido con un par de aficionados, aunque también ha agradecido a la hinchada su calor durante una tarde laborable. “Sí que me gustaría hacer una mención especial a la afición que se ha dado cita en Vista Alegre en un día frío de invierno a las 20:30 de la tarde y que nos han arropado hasta el final. Dentro de esto quería pedir disculpas a unos aficionados con los que he tenido una pequeña trifulca al final del partido y no tengo excusa. Es difícil para uno cuando están constantemente insultándote y sin tener nada que ver con el tema deportivo porque alguien puede estar más de acuerdo o en desacuerdo conmigo pero hay cosas que duelen a nivel personal y pido disculpas por no haberlo aceptado como se merecía”, ha culminado.