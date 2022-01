Josan González: “Todos han vuelto con ilusión de seguir sumando puntos”

Toca continuar con el trabajo. Volver a la batalla. El descanso se ha acabado y es tiempo de regresar a la acción. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad retomó este martes los entrenamientos tras varias semanas de parón, y en su agenda se encuadra una puesta a punto progresiva, con el fin de prepararse lo mejor posible de cara al duro desafío que se avecina en las próximas semanas. Y es que el propio Josan González ha asegurado que “era muy importante este descanso”, pues el plantel llevaba “muchas semanas de acumulación de partidos y, además, con estas dos últimas semanas de no jugar y con la incertidumbre que siempre te genera el tema del Covid-19, pues venía muy bien este parón”.

Así, una vez recuperada la rutina, el técnico pontano subraya que “todo el mundo ha venido con muchas ganas, con las pilas cargadas como esperábamos y con mucha ilusión por seguir sumando puntos y seguir cumpliendo objetivos”. Además, pese a que la idea es ir volviendo poco a poco a la normalidad competitiva, lo cierto es que este mismo viernes ya tienen un compromiso. En efecto, los blanquiverdes viajarán hasta Doña Mencía para enfrentarse al Manzanares en un duelo amistoso.

“Era un partido que teníamos previsto para la pretemporada y que, por diversos motivos, por las lesiones sobre todo, no se pudo disputar, y nos va a venir bien para coger ritmo, confianza”, ha explicado el preparador, que, no obstante, incide en que “lo primero ahora en estos días es no sufrir bajas, porque llevamos pocos días entrenando”, pero “siempre vamos con el objetivo de seguir creciendo”.

Sin duda, se puede decir que se trata de “una mini pretemporada”, tal y como expone Josan, ya que así se lo ha marcado el cuerpo técnico, “tanto a nivel físico, técnico, táctico y mental, para intentar llegar lo mejor preparados posible al primer partido de la competición”.