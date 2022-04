Josan González: “Las faltas nos han condicionado mucho”

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha conseguido prolongar su buena dinámica. El conjunto blanquiverde visitó este sábado al Fútbol Emotion Zaragoza en un duelo con muchísimo en juego. Por un lado, los cordobeses tenían entre ceja y cejar seguir acortando la distancia con el play off, al tiempo que los maños se están jugando la salvación en la categoría. Y bajo esos conceptos saltaron ambos equipos a la cancha, en un choque en el que los de Josan González fueron de menos a más. De hecho, el propio técnico pontano ha subrayado que, tal y como esperaban, ha sido un partido “muy disputado” y “contra un equipo que quizá empieza el partido con un puntito más de intensidad, sobre todo la primera rotación”. No obstante, el preparador ha resaltado a continuación que poco a poco han ido entrando “bastante bien” y “generando ocasiones”, aunque “ellos nos han prohibido bastante con una defensa muy ordenada” y “a balón parado también hemos sufrido”.

Fue tras el paso por vestuarios cuando terminó de despertar el Córdoba Patrimonio, que consiguió el empate a base de insistencia. No obstante, duró poco la alegría, ya que “las faltas nos han condicionado mucho”. De hecho, los dos siguientes tantos del Zaragoza llegarían desde la pena máxima, uno con un tiro liberado cercano al punto de penalti y otro desde los once metros. En ese sentido, Josan ha puntualizado que “es raro que un partido con esta intensidad, y con lo que nos jugábamos los dos, acabe 0-7 en faltas, muy raro”.

Sea como sea, y pese a la derrota, el entrenador cordobesista ha expuesto que están “siguiendo los pasos” que se han marcado y admite sentirse “muy orgulloso” de sus jugadores, pues “con esta actitud, dejándonos todo sobre la pista, vamos a la guerra y al siguiente partido en casa”.