Córdoba Patrimonio Futsal - ElPozo Murcia

De esos partidos que no solo sabías que iba a sumar fuese cual fuese el resultado, sino que lo más importante era que no iba a restar, sobre todo después de una pretemporada en el que ha brillado tu potencial pese a no tener la plantilla completa por la disputa del Mundial. Y es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvía al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre para enfrentarse y ganar a un ElPozo Murcia plagado de bajas, aunque mantiene su esencia de equipo grande. Ahora, la escuadra blanquiverde tendrá todo su foco puesto en la primera jornada regular que se disputará la próxima semana.