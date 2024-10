La guinda perfecta a una ilusionante pretemporada

Suma y sigue. No para. Ilusión al máximo y unos resultados en pretemporada que dan pie a soñar con todo y más. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró su periodo preparatorio con un nuevo resultado que invita a todos lo mencionado con anterioridad. Y es que la victoria, por 4-2, frente a todo un ElPozo Murcia, en esta ocasión en Vista Alegre, sirve para afrontar la temporada regular con las mejores sensaciones, después de no conocer el sabor de la derrota -al menos en el tiempo reglamentario y durante estos primeros encuentros.

El conjunto dirigido por Emanuel Santoro saltaría al parqué ante su público con la intención de agradar y mostrar una buena imagen, siempre conscientes de la gran pretemporada firmada hasta el momento. Sin embargo, sería ElPozo Murcia quien avisase primero con una buena ocasión firmada por Esteban que se encargaría Fabio de desbaratar. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, por su parte, respondería con un tiro desde la frontal de Echavarría, que Juanjo lograría detener aunque con réplica, ya que el despeje tocaría en la mano de un defensor, y el árbitro decretaría falta.

Era el momento del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los califas no desaprovecharon el lanzamiento y Murilo botó la falta, cedió para Del Moral, y este abrió para Juanan que sería el encargado de abrir el marcador colocando así el 1-0. El conjunto califal atravesaba un gran momento del partido, y eran conscientes de que no debían dejar respirar a un conjunto como ElPozo Murcia. Así, no había pasado ni un minuto de juego cuando los de Ema Santoro colocaron el 2-0, obra de Echavarría, que cruzó con acierto su lanzamiento tras un buen quiebre.

Con la ventaja en el electrónico, el conjunto charcutero apretó y tuvo en una volea de Esteban la posibilidad de recortar distancias, pero finalmente sería el excordobesista Ricardo Mayor quien anotara el 2-1, aprovechando en el segundo palo una buena apertura de Ricardinho para marcar a placer. Aún así, de nuevo, la respuesta blanquiverde sería eficaz, y, con un auténtico golazo de tacón, Juanan reinstauraría la ventaja de dos goles para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Ahora con el 3-1, el intercambio de golpes sería constante hasta el descanso, con ocasiones para ambos conjuntos, firmadas por Álvarez y Echavarría, aunque finalmente no se movería el electrónico al término de los primeros veinte minutos de juego.

Tras el paso por vestuarios, ElPozo Murcia saltó al 40x20 decidido a ecualizar la contienda, y planeó un auténtico asedio sobre la portería defendida por Víctor. Los lanzamientos comenzaron siendo lejanos y sin mucho peligro, pero con el paso de los minutos fueron poniendo en más aprietos al arquero. Así, en el minuto 24, con cánticos de 'Cumpleaños Feliz' en la grada dirigidos a Pablo del Moral, intervendría Víctor para detener el lanzamiento de Esteban tras una jugada ensayada, y en el 26, para impedir el gol de Álvarez. Sin embargo, finalmente, no podría hacer nada para evitar el 3-2, en una contra de libro liderada por Ricardinho que, con un pase de la muerte, puso el gol en bandeja a Miguel Palacio.

Las imprecisiones del Córdoba Patrimonio de la Humanidad le daban alas a los charcuteros, que se iban creciendo más y más. Ricardinho vería entonces la segunda cartulina amarilla y, su expulsión y posterior inferioridad numérica de ElPozo Murcia, igualaría las tornas. Los blanquiverdes tratarían de aprovecharlo, teniendo Juanan y Del Moral el gol en sus botas. Sin embargo, finalmente, el 4-2 llegaría con igualdad sobre el parqué, en un penalti de Esteban sobre Macedo que Kauê se encargaría de materializar para volver a aumentar la rémora charcutera. Pese a ser un amistoso, Dani Martínez, técnico de ElPozo, sería expulsado por protestas unos instantes después del gol.

La desventaja en el electrónico obligó a los de Dani Martínez -ya en vestuarios- a poner toda la carne en el asador. Así, Ricardo Mayor ingresó en el 40x20 con la casaca de portero para buscar la superioridad numérica, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró aguantar seguro las embestidas charcuteras y, de hecho, Pablo del Moral tendría la sentencia en sus botas tras un robo y tiro a portería vacía que se marcharía rozando la cepa del poste. Lo replicaría en el último segundo, con la bocina ya tronando en Vista Alegre, pero finalmente el marcador sería inamovible.

Gran resultado y mejores sensaciones de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que sigue creciendo a pasos agigantados, que sigue ilusionando a su hinchada y que sigue apuntando a cotas mayores en una temporada que promete ser de crecimiento, de sueños y de, por qué no, objetivos más ambiciosos. Sin conocer la derrota en el tiempo reglamentario cierra la pretemporada la escuadra de Emanuel Santoro, que ya fija sus miras en el primer encuentro liguero de la temporada, fechado para el viernes 11 de octubre ante Osasuna Xota Magna.