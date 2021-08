María Uceda y el Deportivo Córdoba unen sus caminos 12 años después

Cerrado el de renovaciones, abre el capítulo de fichajes. Prosigue con la confección de su plantilla para la próxima temporada y lo hace con la incorporación de jugadoras en el mercado. Lo curioso es que el primer movimiento en este sentido es el de una vieja conocida, una cara que no es nueva si se prefiere así. El Deportivo Córdoba cierra la contratación de María Uceda, que regresa a la entidad 12 años después de abandonar su disciplina. La ala pívot regresa a la entidad con una trayectoria ya extensa y con el histórico ascenso a Primera en 2005 y la consecución de su primer título de Liga en la 2008-09 en el recuerdo. Sea como fuere, la jugadora natural de Fernán Núñez es ya el primer refuerzo del cuadro cajista para la campaña venidera.

El fichaje de María Uceda lo ha anunciado el Deportivo Córdoba en un comunicado en el que ha recordado, en efecto, su pasado en el club. Al respecto, ha precisado que la futbolista “ya jugó durante ocho años, entre 2001 y 2009” en el conjunto ahora dirigido por Juanma Cubero. Un hecho éste que no ha pasado desapercibido para la propia jugadora a la hora de expresarse sobre su incorporación. “Tenía ganas de regresar y lo hago con ilusión y con muchas ganas de jugar y demostrar lo que tengo todavía dentro”, ha afirmado en sus primeras declaraciones. “A mí me escribió Pablo García (presidente) para preguntarme si me interesaría jugar en Segunda y yo le dije que me veía con fuerzas y tenía el gusanillo de volver, pero por motivos laborales no estaba segura de si me iba a poder comprometer al 100%”, ha explicado sobre su retorno.

La jugadora de Fernán Núñez ha admitido que “también tiene su cuota de culpa” en el fichaje Inma Sojo, con la que coincidió en la anterior etapa en el Deportivo Córdoba. El recorrido de María Uceda engloba incluso una experiencia en el fútbol de la mano de La Rambla, así como presencia en otros clubes de sala como el Benamejí. En cuanto a su desempeño en la pista, la propia protagonista se ha considerado “una futbolista con fuerza, carácter, velocidad y buen disparo”. “Creo que puedo aportar también experiencia al equipo e ilusión gracias a la trayectoria que he tenido”, ha añadido en este sentido. Con su fichaje, por cierto, el técnico del cuadro cajista, Juanma Cubero, ya cuenta con diez integrantes. Porque se suma a la propia Inma Sojo y otras ocho renovadas: Lau Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia, África Lozano, Neiva Cano, Ana Haro, Marixu Romero y Celi Calderón.

Por supuesto, la entidad ha aportado palabras de la jugadora acerca de sus logros en la anterior época. “Fueron muchos momentos muy buenos, una experiencia que voy a recordar toda mi vida, empezando por la temporada en que conseguimos el ascenso, en la 2004-05, un año inolvidable, y luego cuando ganamos la Liga en 2009 y nos proclamamos campeonas de España”, ha subrayado María Uceda. “Se me pone hasta el vello de punta al recordarlo”, ha confesado. Pero eso es asunto del pasado, ahora corresponde pensar en el futuro inmediato, para el que la ala pívot ha entendido que el Deportivo Córdoba tiene “un buen grupo, con una buena piña en el vestuario”. “Creo que voy a congeniar bien. A la mayoría del equipo ya lo conozco y a las demás las he visto jugar”, ha expuesto acto seguido. La idea, más allá de esta cuestión, es “ayudar para llegar a lo máximo posible y estar arriba”. “Creo que es un equipo fuerte y bueno, que puede estar en lo más alto y pelear la fase de ascenso, lo considero un aspirante a subir a Primera”, ha zanjado.