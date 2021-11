El Deportivo Córdoba, en busca de una necesaria reacción

El Deportivo Córdoba Cajasur sumó un trabajado punto el pasado fin de semana en la pista de un renacido Camoens, que ha comenzado el curso con bastante fuerza en un grupo altamente igualado. De hecho, el conjunto cajista, pese a ocupar actualmente la octava plaza, se encuentra a tan sólo tres puntos de la zona de play off de ascenso, ocupada por el filial del Torreblanca. Sobre el choque en Ceuta, la jugadora Lau Fernández analiza que fue "un partido muy duro en el sentido de que hubo mucho contacto y donde los árbitros dejaban jugar mucho; por momentos dejó de ser un partido de fútbol sala para ser uno de rugby. En ese aspecto era más difícil de lo habitual llegar a portería, generar ocasiones claras, ya que en cuanto te veías en una situación ventajosa sufrías un placaje o una entrada por detrás... en definitiva, acciones que no permitían que el juego fuera fluido ni vistoso. Así que, como digo, fue un partido duro, difícil de resolver, en el que sí es verdad que tuvimos buenas combinaciones hasta que marcamos el primer gol, pero perdimos la ocasión de haber ampliado diferencias en el marcador, pero al final el encuentro dio la vuelta, nos marcaron el gol, y nos volvimos con el empate en un partido que pudimos haber sentenciado, pero sumamos un punto".

La propia Lau fue protagonista al estrenarse en el presente campeonato tras estar unas semanas ausente por lesión, sobre lo cual valora que le habría gustado sentirse “mejor, y poder estar en plenitud de condiciones físicas y poder haber ayudado al equipo bien, no a marchas forzadas, mermada físicamente, y en ese sentido es verdad que aún no me siento todavía cómoda. Me alegro porque por fin he vuelto a estar en la pista, aunque fuera por poco tiempo, pero quiero ponerme en forma lo antes posible para poder seguir ayudando a mis compañeras".

En cuanto a la racha actual que atraviesa el equipo, con uno punto sumado en las tres últimas semanas, la '7' deportivista asegura que está “tranquila”, el estar tres jornadas sin ganar no le preocupa porque “siempre, además de ver los resultados, tienes que ver los partidos. Y de esos tres encuentros, hemos ido fuera a dos de las pistas más difíciles de nuestro grupo (Guadalcacín y Camoens) y hemos recibido al rival que yo considero más duro (Alcantarilla)".

Y para romper esa sequía de victorias, el cuadro califal se mide este sábado a las granadinas de la UD Alhameña, recién ascendidas a la categoría de plata, y que precisamente fue el primer adversario en la presente temporada de las cordobesas, en la primera ronda de la Copa Andalucía -que se saldó con victoria cajista por 8 a 4-. Lau se muestra optimista de cara a ese encuentro pues espera ganar, ya que se enfrentan “a un equipo al que no conocíamos hasta que nos cruzamos en la Copa de Andalucía, donde acudieron con una plantilla corta, pero intensa. Quizá no tenían muchas jugadoras, pero algunas eran bastante buenas. Yo confío en que podamos ganar en casa, aunque nos tengamos que desplazar al pabellón del Guadalquivir, y sumar tres puntos que nos vendrían muy bien anímicamente antes del parón que tenemos".