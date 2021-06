Cristina García encara el ‘play off’ por el título femenino con el STV Roldán

Igual que en años anteriores, la provincia cuenta con representación. Ocurre de misma forma en que sucede, por cierto, en competición masculina. Aunque en este caso sea menor el número de deportistas de la tierra, es un hecho que demuestra cada curso el potencial con que cuenta Córdoba. El caso es que también existe oportunidad de alzar el título de campeón nacional en modalidad femenina de fútbol sala, esta vez gracias a Cristina García. La guardameta, ligada en sus inicios con el Deportivo Córdoba, sueña con el triunfo final como integrante del STV Roldán, que es uno de los cuatro clubes de Primera que disputa el fin de semana el play off por el trofeo de Liga. Un fase que se va a desarrollar, por cierto, a modo de concentración.

La aventura, que es mucho más una recompensa que disfrutar y por mejorar, arranca para la cordobesa el sábado. Es entonces cuando tiene su punto de partida el play off por el título, en que intervienen los cuatro mejores equipos de la segunda fase de la temporada. No está entre ellos, por ejemplo, el Ourense Envialia de Sara Moreno, que no vivió precisamente una campaña positiva al sufrir dos lesiones, y una de ellas de gravedad. Sobre el torneo definitivo, el escenario en esta ocasión es el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, habitual sede del Movistar Inter. Y es entre sábado y domingo cuanto entran en acción los conjuntos en liza. La batalla arranca a las 11:00 del primer día del fin de semana con una semifinal entre el Atlético Navalcarnero y el Alcorcón, finalista de la 2019-20.

El reto para Cristina García y su equipo, el STV Roldán comienza después del choque referido, ya a las 13:30, con enfrentamiento ante el Pescados Rubén Burela. Significa esto que la clasificación para el último encuentro del curso es de por sí de complejidad extrema pues el rival es el vigente campeón de Liga. La escuadra gallega, por cierto, llega al play off tras acabar en segunda posición del Grupo C, en que estuvieron los cuatro mejores de los A y B en primera etapa competitiva. Dominador de este último fue precisamente el equipo lucense en la fase inicial, igual que el Alcorcón acabó en tercer lugar. Por su parte, el cuadro murciano en que milita al cordobesa fue segundo del Grupo A tras el Atlético Navalcarnero y tercero en el C. Comprobada por tanto, al menos sobre el papel y por lo visto hasta ahora, la dificultad de la tarea.

Cristina García, que tiene pasado en el Deportivo Córdoba en su juventud, recaló en el STV Roldán en julio del pasado año. Y lo de su juventud es una forma de hablar pues llegó a la entidad de la pedanía de Torre Pacheco, en Murcia, con apenas 25 años. Con anterioridad había militado en el UCAM ElPozo Murcia y en el Universidad de Alicante. Su fichaje por el club cuyos intereses defiende en la actualidad fue un gran paso hacia delante pues firmaba con un conjunto campeón de Liga en la 2017-18 y de Europa en la 2018-19. A este hecho se añadió con los meses su participación en una concentración de la selección española absoluta. Por cierto, de superar al Pescados Rubén Burela la escuadra de Roldán disputaría la final el domingo a las 16:00.