El Córdoba Patrimonio, otra vez en rojo antes de un tramo clave

De nuevo obligados a sacar la cabeza. Hace unos días ya se avisó que, pese al salto positivo que significó el triunfo contra Manzanares en Vista Alegre, la igualdad va a seguir siendo máxima hasta final de temporada y nadie puede relajarse ya que cualquier despiste te envía de nuevo a la zona roja. Josan González ya dijo que no podían esperar a los partidos de casa y que resultaba necesario, igualmente, sacar algo de provecho también a domicilio. Así, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tuvo una buena oportunidad este fin de semana, y lo cierto es que lo intentó con todo en su visita a Movistar Inter, aunque no pudo lograr nada positivo para su botín clasificatorio. De este modo, esa derrota, unida a la victoria en el último instante del propio cuadro manchego frente al Levante, devuelve a los blanquiverdes a los puestos de descenso con sus 20 puntos, los mismos que los valencianos y a tres de distancia tanto del equipo de Castilla-La Mancha como del Ribera Navarra. Por tanto, otra vez obligado a reaccionar.

Una bocanada de oxígeno de apenas una semana. Eso es lo que pudieron tomar los califas en su empeño de salir de la zona baja. No obstante, tocará seguir reconstruyendo bajo esa pesada losa del descenso cargando sobre sus espaldas. Y cada vez con menos margen de maniobra. En efecto, apenas restan seis jornadas de competición y hay cuatro equipos en apenas cuatro puntos de diferencia, a los que se podría incluir a la UMA Antequera, Santa Coloma, Xota e incluso Betis. Y ahí, los cordobeses encaran ahora un tramo clave para encarrilar ese propósito de permanencia. Con periodo de descanso incluido.

Se ha dicho por activa y por pasiva que la salvación se va a decidir en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre. Y el Córdoba Patrimonio dispone en las próximas semanas de dos oportunidades de oro. Así es, ya que los blanquiverdes tienen en su calendario dos choques consecutivos como locales, y además, frente a rivales directos. En ese prisma comienza una nueva semana de preparación para los califas, que se ejercitan ya con la mente puesta en el partido frente a Industrias Santa Coloma. No será inmediato, dado que el mismo no se producirá hasta el próximo 8 de abril, dado que entre medias se disputará la Final Four de la Copa del Rey.

Sea como sea, un enfrentamiento en el que la victoria se antoja como obligatoria, al igual que en el siguiente, otra vez en casa y ante el BeSoccer CD UMA Antequera. Eso sí, de nuevo habrá que hacer una pausa, pues dicha jornada está fijada para el 22 de abril. Por tanto, prácticamente dos partidos (y no unos cualquiera) en un mes. Asimismo, por si fuera poco, los de Josan lo harán de nuevo conscientes de tener la baja de Alberto Saura, sancionado cuatro partidos y que solo ha cumplido uno hasta el momento.