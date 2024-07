El Córdoba Patrimonio vende a Pulinho al Shenzen Nanling chino

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue con su particular revolución en la plantilla, en busca de abordar un nuevo proyecto en Primera División con el que dar un salto hacia adelante en las aspiraciones del equipo. Muchas han sido las despedidas que han dado los blanquiverdes en este final de temporada: Josan González, Lucas Perin, Guilherme, Kenji, Antoniazzi, Zequi, Josema, Muhammad y el canterano Rafalillo ya habían dicho adiós, mientras que la salida de Pulinho, aunque esperada, aún no era especial. Hasta ahora. Y es que los blanquiverdes han anunciado que el carioca no seguirá la próxima temporada como blanquiverde.

De esta manera, Pulinho se convierte en la novena salida del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que prácticamente estará plagado de caras nuevas la próxima temporada. Según ha anunciado el club, Pulinho pone rumbo al Shenzen Nanling chino tras alcanzar un acuerdo con el conjunto blanquiverde. De igual manera, el periodista especializado en fútbol sala, Gonzalo Muñana, ha adelantado a través de Relevo que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibirá un montante económico que rondará los 30.000 euros por el traspaso del jugador, después de una ardua negociación de José García Román con diversos equipos.

Cabe remarcar que, en la presentación de Ema Santoro como entrenador del equipo, José García Román ya habló sobre la circunstancia de Pulinho, después de que el jugador carioca pidiese salir del equipo. El presidente de la entidad fue tajante en sus declaraciones: “a día de hoy es jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Si llegan con dinero, no podemos hacer nada. Pero a día de hoy es jugador del Córdoba Patrimonio, ya que tiene contrato por dos temporadas más”, dijo en aquél entonces. Ahora, con ese dinero mencionado, el ala brasileño pondrá rumbo al campeón de la Superliga china, comandado por el entrenador español José María Pazo, 'Pulpis'.

Así, Pulinho y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ponen fin a una relación contractual y deportiva que se ha extendido por dos temporadas. En ellas, el jugador carioca ha ido creciendo en importancia para Josan González. En la temporada 2022-23, Pulinho fue un importante hombre de recambio para el técnico pontano, sumando 11 partidos desde el banquillo y un gol. En la 2023-24, el brasileño fue un pilar fundamental con 12 titularidades y 17 suplencias, sumando además seis tantos y siendo importante para la permanencia del equipo en Primera División.