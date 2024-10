El Córdoba Patrimonio reacciona a tiempo y empata ante el Industrias Santa Coloma

La ansiedad de que no solo has perdido en las dos primeras jornadas, sino que no has estado cerca de puntuar. El nuevo estreno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Primera División parecía ser un camino de rosas viendo la pretemporada inmaculada que cosechó, pero, sin embargo, cuando hay que demostrar es en el tramo regular y ahí no ha conseguido los resultados necesarios después de caer a domicilio frente a Jimbee Cartagena y Osasuna Magna Xota. Por tanto, el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre abría sus puertas para ver como la entidad califal conseguía el primer punto de la temporada después de un partido que se puso muy complicado.

La dificultad que entraña la máxima categoría del fútbol nacional hace que los encuentros sean igualados desde un inicio, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió a la pista de Vista Alegre sabiendo que tenía que dominar en la mayoría de las facetas del juego para vencer al Industrias Santa Coloma. Es por ello que los pupilos dirigidos por Emanuel Santoro tuvieron ese punto más de intensidad que un cuadro catalán que no terminaba de encontrarse cómodo sobre el parqué cordobés, lo que provocó que los blanquiverdes llegasen a área contraria en numerosas ocasiones. De hecho, el guardameta Borja tuvo que emplearse a fondo para evitar que el primero de los califas subiese al marcador gracias a los intentos de Pablo del Moral, Juanan o Kauê.

Sin embargo, ese dominio no se transformaba en goles y eso hacía que el Industrias Santa Coloma no solo siguiese vivo en el encuentro, sino que en una acción aislada podía adelantarse en el marcador. Tanto fue así que, en un primer aviso, Leandrinho mandó por encima del larguero una jugada a balón parado en el que se encontró solo y sin oposición dentro del área defendida, en aquel entonces, por Fabio. En cambio, esto fue un adelanto de lo que finalmente llegó, ya que el arquero Borja se sumó al ataque, poniendo un pase fuerte al segundo palo para que Povill tan solo tuviese que meter la bota para adelantar a los suyos en Vista Alegre.

Un jarro de agua fría para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que lo último que quería era ponerse por detrás en el marcador, sobre todo porque así saldría de nuevo esa ansiedad que le genera no haber sumado ni un punto en las dos primeras jornadas regulares. Esto hacía que su estreno como local cobrase más importancia si cabe y lo cierto es que la escuadra blanquiverde reaccionó al tanto de Povill, teniendo dos acercamientos más que peligrosos con Arnaldo Báez como protagonista, pero inexplicablemente, sobre todo una acción donde el disparo de Víctor parecía indicar que acabaría dentro. A pesar de ello, el cuadro califal encaró el túnel de vestuarios por detrás en el luminoso y con todo por decidir en la segunda.

En la reanudación, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad lo único que debía pretender es que la ventaja, como mínimo, se mantuviera para ir creciendo poco a poco hasta remontar el duelo, pero, sin embargo, no llegó a buen puerto. Sin apenas generar en demasía, el Industrias Santa Coloma se encontró con un nuevo gol en el tramo inicial de la segunda mitad gracias a que Puigvert consiguió deshacerse de su par y batió con un potente disparo a Fabio. Por tanto, los blanquiverdes ahora tenían una renta mayor y el choque se ponía cuesta arriba.

Aunque tal y como ocurrió en el primer periodo, los de Emanuel Santoro se crecieron con el tanto del Industrias Santa Coloma, pero esta vez tuvieron la fortuna de que encontró la pólvora perdida. Por un lado, Juanan recortó distancias en el marcador y apenas dos minutos después Felipe Echavarría subió las tablas al marcador justo en el ecuador de la segunda mitad. Ahora, lo más complicado se había consumado, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad demostró tener la personalidad que le caracteriza para empatar el partido, aunque ahora tenía la oportunidad de llevarse un choque que parecía perdido.

Por tanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía mucho que ganar en este tramo final, aunque también que perder, sobre todo por el empuje de los últimos diez minutos, desactivando a un Industrias Santa Coloma pobre. Aun así, un equipo con pocos recursos ofensivos te había complicado y de qué manera el partido, aunque finalmente los blanquiverdes estuvieron cerca de sumar los tres puntos. Un empate que estrena el casillero del conjunto califal y que demuestra la personalidad que tiene a pesar de las dos duras derrotas iniciales.