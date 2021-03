Lucas Perin firma el quinto mejor gol de la jornada en Primera

Apenas acumula cinco partidos con su nuevo equipo. Pese a ello, comienza a ser una figura de cierta relevancia dentro del mismo. Todavía no lo es tanto como para obtener un lugar en el quinteto inicial pero sí para gozar de importancia en las rotaciones de su entrenador. Del mismo modo, logra protagonismo con sus acciones ofensivas. Ésta es la referencia que le llevara a incorporarse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un movimiento hábil y rápido de la entidad, el pasado mercado de invierno. Se trata de Lucas Perin y su paulatino crecimiento en el conjunto blanquiverde y en la considerada mejor liga del mundo se demuestra esta vez con una mención de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). No es otra que la designación de su gol ante el Peñíscola como el quinto mejor de la vigésimo segunda jornada en Primera. Consigue el brasileño así un puesto en un ranking en que no es sencillo entrar.

La aparición del ala pívot en el Top 5 de dianas de la fecha de turno supone el regreso de un futbolista del cuadro califa a alguna de las cuatro listas de reconocimientos que suele elaborar la LNFS. En este caso, el brasileño pone rúbrica al quinto mejor tanto del pasado fin de semana, y eso que lo marcó el viernes, en un duelo en que encarriló la victoria de los suyos. Bueno, abrió el camino hacia los tres puntos mejor dicho. Fue con un gol por bajo en un disparo que dibujó una ligera parábola para hacer imposible la intervención del guardameta rival, Molina. Su definición resultó perfecta después de una jugada que también fue espléndida. Shimizu bloqueó por el interior y sirvió a Perin por el perfil izquierdo del ataque blanquiverde. El joven jugador engañó a oponentes y ya por dentro buscó la línea de tiro.

“Concluyó la jornada 22 en Primera División y lo hizo repleta de golazos. En el quinto puesto de la clasificación del Top de goles de la jornada se sitúa Lucas Perin, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con un remato por raso tras una gran combinación de equipo”, describe la LNFS acerca del tanto del brasileño. Dicha diana significó el 1-0 ante el Peñíscola y permitió al conjunto blanquiverde aliviar parte de la tensión con que encaraba el partido. Más que nada porque era un encuentro de vital importancia y se disputaba tras cinco derrotas consecutivas por su parte. El tanto del ala pívot aparece en el ranking junto a Eloy Rojas, del Fútbol Emotion Zaragoza; Dani Zurdo, de Osasuna Magna; Vilela, el Palma Futsal, y Mario Rivillos, del Levante. Este último se ubicó en la primera posición de la lista, con los demás en orden ascendente desde Rojas hasta el propio futbolista de la escuadra valenciana.