Otro Arcángel también irá de la mano del Córdoba Patrimonio

Pasito a pasito. Pequeños apoyos que hacen posible un sueño inmenso. Esa es la filosofía que lleva aplicando desde hace años el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, incentivada más si cabe en los últimos tiempos por la necesidad de configurar un proyecto de dimensiones de élite, y que le ha permitido estar por tercer año consecutivo en la Primera División de fútbol sala. Para ello es tan importante lo que ocurre sobre la cancha como los esfuerzos que se realizan lejos de ella, y de ahí nace una nueva colaboración en clave blanquiverde. En efecto, este miércoles, el centro comercial El Arcángel, gestionado por Cushman & Wakefield, ha acogido la firma del acuerdo de patrocinio por el cual dicha instalación pasa a ser patrocinador oficial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad durante la próxima campaña 2021-22.

Rosario Salas, gerente del centro comercial, ha explicado que “el patrocinio está englobado dentro del proyecto Origen y que está basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Unión Europea”, a través del cual “buscábamos un acuerdo con una entidad que representara el proyecto de vida saludable, de compañerismo y de todos esos buenos propósitos que el fútbol sala conlleva”.

Es por ello que se eligió al conjunto califa, sin duda uno de los grandes protagonistas del deporte en la ciudad durante los últimos años. Salas ha recordado que ya se hizo “aquí la presentación de la campaña de abonados, como parte de este acuerdo de colaboración”, y no solamente es el spot, sino que ha adelantado igualmente “que el logo del centro comercial aparecerá en el pantalón de la equipación, además de colaborar activamente y tener sinergias”, tales como venta de entradas, presentación de futbolistas, firma de autógrafos o charlas deportivas.

Por su parte, José García Román, presidente del Córdoba Patrimonio, quiso en primer término “dar la gracias al centro comercial El Arcángel”, exponiendo que “en Córdoba no hay grandes empresas que puedan tirar del carro, y se trata de sumar apoyos para que entre todos podamos seguir sacando adelante este proyecto. Si complicado es llegar, peor es mantenerse”, así que “afrontamos con mucha ilusión esta tercera temporada en la máxima categoría”, adelantando que “mañana haremos la presentación oficial de nuestras equipaciones”.

En lo que respecta a la mencionada campaña de abonados, el dirigente ha admitido que el problema que están teniendo “respecto a que la masa social no se acerca todavía a lo que teníamos previsto de otras temporadas, en parte no cabe duda que se debe al miedo que tiene la gente principalmente a no poder entrar”. Por tanto, con la nueva medida decretada par los aforos, que a partir de este fin de semana ya permitirá al 80% de capacidad en Vista Alegre, “son cerca de 3.000 espectadores los que podrán entrar y eso nos garantiza que vamos a tener mucha gente con nosotros, con lo que eso conlleva. La afición es muy importante para el equipo”, ha reconocido García Román, detallando que, a día de hoy, las cifras de socios del club rondan los 900 carnés.