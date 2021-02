Florin Andone: "Sería la hostia volver a jugar con el Córdoba en Primera División"

Pensamientos melancólicos en la parcela cordobesista. Tras el descenso a Segunda División B y los problemas acaecidos en el seno blanquiverde, la hinchada califa está intentado activamente que el Córdoba vuelva lo antes posible al fútbol profesional. Gracias a la actuación de Infinity en ese momento y su proyecto a largo plazo, el equipo cordobés puede retornar a Segunda División desde esta misma temporada. Aun así, el recuerdo de que cualquier tiempo pasado parece mejor sigue en el ambiente. En este sentido, Nacho Serrano, periodista de PTV Córdoba, ha querido rememorar uno de los últimos éxitos del club, aunque acabara transformándose en una auténtica pesadilla. En su canal de YouTube, Serrano ha entrevistado a Florin Andone, un ariete que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia blanquiverde. El rumano se sinceró en la conversación y admitió que sigue la actualidad del equipo muy de cerca. "El Córdoba tiene que volver al nivel donde se merece. Para mí es Primera División, como estadio, como ciudad y como afición", afirma.

Un Florin Andone que llegó al Córdoba como un auténtico desconocido. El rumano poco a poco fue haciéndose un hueco en el primer plantel durante su etapa en Primera División, aunque no fue del todo fácil. El ariete aterrizó en tierras califas con un acuerdo que le permitía entrenar con el primer equipo. Sin embargo, la directiva, con Carlos González a la cabeza, le obligó a jugar con el filial en Segunda División B. Con el paso de las semanas y a base de trabajo, Andone logró debutar en la máxima categoría a nivel nacional con la elástica blanquiverde. "Voy a estar agradecido a Djukic de por vida por darme esa oportunidad", aunque no todo fue bonito. "La segunda vuelta fue lamentable. Tuvimos muchos compañeros que no creo que les importará mucho el equipo. Yo tenía mucha hambre y otra gente parecía que venían de paseo. Es falta de compromiso", apunta el rumano.

Por otro lado, Andone admite que sigue de cerca la actualidad del club cordobés. De hecho, el delantero apuntaba que los problemas extradeportivos que casi hacen desaparecer al Córdoba los vivió con la misma preocupación que un aficionado cualquiera. "Me parece increíble que hayan podido pasar estas cosas, todas estas mentiras, todos estos robos. No sé cómo esta persona ha podido hacer tanto daño. Decepcionante. Jugar con el sentimiento de tantas personas. A mí lo de la Guardia Civil me hizo daño como la gente que quiere al Córdoba. A la llegada se hicieron mil promesas, que iba a ser el Real Madrid del futuro y al final se quedó todo en una mentira. Todo ello era un robo de dinero de locos". Mientras tanto, augura un futuro positivo para la entidad después de esta permuta en la presidencia. "Seguro que se va a sacar esto adelante porque veo que se están haciendo las cosas muy bien desde el cambio de Jesús León. Todo ha mejorado. No tengo dudas de que se puede conseguir el objetivo".

A pesar de ser sabido por todos que tiene una personalidad sincera, Florin Andone no quiso desaprovechar la ocasión para demostrar, una vez más, su franqueza en los momentos que más lo requiere la afición, como pudo ser en el descenso a Segunda División en el año 2015. "Yo prefiero decir que estoy jugando fatal o que soy un manco. Por ejemplo, lo que dije en Granada que no sé dar ni un puto pase, a decir que no me siento bien, la familia... Siempre buscar una excusa. ¡La verdad por delante!", asevera un delantero que desea vestir nuevamente la blanquiverde en la mayor categoría posible y augura un buen futuro a la entidad. "Sería la hostia volver a jugar con el Córdoba en Primera División. El fútbol te da y te quita. Estoy seguro que algún momento al Córdoba le va a dar. Tiene que volver al nivel donde se merece que para mí es Primera División, como estadio, como ciudad y como afición".