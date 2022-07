Youssouf Diarra, el todoterreno del Córdoba CF

Una incorporación de nivel y que no ha tardado en demostrar su potencial a lo largo de la pretemporada. Es uno de los nombres propios de esta preparación y la afición no ha dudado en destacar su calidad durante los dos primeros partidos amistosos. Youssouf Diarra llegó al Córdoba CF procedente de la cantera del Athletic Club de Bilbao y muchos de sus hinchas no se explicaron el motivo de su marcha, ya que, a su parecer, tenía la calidad suficiente para ser un asiduo del primer equipo en la élite del fútbol español. Aun así, la directiva blanquiverde aprovechó esta oportunidad de mercado y el centrocampista está plasmando todo su potencial sobre el verde.

Victoria para reforzar sensaciones

Saber más

Eran muchas las expectativas puestas en su figura y el Córdoba CF lo refrendó firmando su contrato por dos años, a pesar de que el club vasco tiene una opción de recompra si así lo desea durante su estancia en tierras califas. Aun así y lejos de esconderse en sus primeros minutos como blanquiverde, Youssouf Diarra ha logrado ser un centrocampista solvente, ofreciendo muchas alternativas al juego de Germán Crespo en la zona ofensiva y siendo un gran baluarte defensivo, dando así más solidez en una zaga que sufría en demasía durante las transiciones ofensivas del plantel rival a lo largo del curso pasado.

Por ello, el futbolista de Mali quiere un puesto en el once titular de un Germán Crespo que le ha dado la oportunidad tanto de formar pareja junto a Javi Flores como con Álex Bernal y ahora tendrá que ser el propio técnico granadino el que tenga que decidir. En primera instancia, Diarra logró controlar el juego del conjunto blanquiverde durante su debut frente al Granada CF en El Arcángel, mientras que, días después, consiguió anotar su primer gol con la zamarra califal tras un disparo desde la frontal del área que se coló en la portería de un equipo de Primera División como es la UD Almería.

Este nivel de juego no ha pasado desapercibido por una hinchada blanquiverde que se ha quedado impresionada por la calidad que tiene el jugador procedente del Athletic Club de Bilbao. Aun así, la pretemporada solo acaba de comenzar y todavía queda más de un mes para que la Primera RFEF dé su particular pistoletazo de salida. Hasta ese momento, las cosas pueden cambiar mucho, pero Youssouf Diarra ha logrado empezar con muy buen pie en el Córdoba CF.