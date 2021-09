Xerez Deportivo, un duro rival para debutar

Un debut un tanto complicado. En este tipo de categorías, los rivales recién ascendidos no suelen ser más débiles que los demás, ya que el montante económico no es muy decisivo a la hora de armar una plantilla competitiva como fue el caso del Linares Deportivo y su participación en la promoción por un sitio en Segunda División, siendo uno de los clubes con menos presupuesto de toda la Segunda División B. Por ello, el Córdoba CF no se fía a pesar de que el Xerez Deportivo estaba compitiendo durante el curso pasado en el Grupo X de Tercera División. Tanto es así que el conjunto jerezano ha completado una pretemporada donde tan solo ha cosechado una derrota y ha vencido a rivales de superior categoría como San Fernando o Atlético Sanluqueño.

El cuadro dirigido por José Manuel Pérez Herrera no tiene la intención de tener un paso efímero por la nueva Segunda RFEF y lo ha demostrado desde el primer día de su preparación. El conjunto jerezano comenzó su particular pretemporada recibiendo en Chapín a un Real Madrid Castilla con mucha juventud entre sus filas debido a que sus canteranos más relevantes se encontraban con el primer equipo, aunque siempre peligroso debido a su calidad. Aun así, el cuadro local se impuso por la mínima (2-1) y dejó clara una calidad que también se vio sobre el terreno de juego ante un Atlético Sanluqueño que sucumbió a la presión gaditana en tres cuartos de campo (0-1). Entretanto, el Xerez Deportivo volvía a tener la meta de mantener este nivel durante toda la preparación, cosechando un meritorio empate frente al Sevilla Atlético (1-1) y venciendo en la tanda de penaltis al CD Rota (1-1 y 2-4).

Por otro lado, el club gaditano desplegaba un juego alegre, con una presión intensa al equipo contrario que les obligaba a jugar en largo y regalar la posesión. Una vez conseguía esto, los chicos de José Manuel Pérez Herrera iban con todo al ataque, logrando ser incisivos por banda. Gracias a este tipo de acciones, el Xerez Deportivo logró vencer en lo que restaba de pretemporada a Racing Club Portuense (0-1), San Fernando (2-1) y Jerez Industrial (0-2), mientras que cosechó su única derrota ante un Betis Deportivo (0-2) que fue ampliamente superior a los jerezanos. A pesar de este último resultado, dicha entidad ha realizado una grandísima preparación previa al debut liguero en Segunda RFEF merced a una buena planificación deportiva que se ha basado en la renovación del bloque que consiguió el ascenso durante la pasada temporada.

El Xerez Deportivo es un aspirante claro a estar en los puestos cabeceros del Grupo IV de Segunda RFEF merced a su gran pretemporada y a la confección de la primera plantilla. La dirección deportiva jerezana logró mantener a gran parte del bloque que consiguió el ascenso durante la pasada campaña. De hecho, el club ha conseguido renovar a José Manuel Camacho, César Ramón, Marcelo Villaça, Antonio Miguel Oca, Antonio Jesús Domínguez, Manuel González, Antonio Bello, Francisco de Asís Rivelott, José Ingacio Goma, Javier Gutiérrez, Jacobo Cornejo y Alfredo Máyor, mientras que ha incorporado en el mercado veraniego a Alejandro Cruz, David Bonilla, Jesús Ocaña, Manuel Castillo, Alberto Durán, Raúl Palma, Álex Rueda, Óscar Jiménez -más conocido como Brando- y Darío Gutiérrez. Un total de 21 futbolistas que intentarán vencer al Córdoba CF, uno de los favoritos de toda la competición, en su debut como recién ascendido en Segunda RFEF.