Willy Ledesma: “Hay que tener los pies en el suelo”

Una nueva semana de liga tras un mini stage que ha servido para unir al vestuario, aunque también ha tenido sus consecuencias negativas. El Córdoba prepara desde el miércoles el próximo compromiso liguero ante el Xerez Deportivo en El Arcángel y que supondrá la apertura de la segunda vuelta del campeonato, donde la entidad blanquiverde deberá, a priori, certificar de manera matemática su ascenso a Primera RFEF. Para ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo no deben desviarse del camino y tendrán que mantener la regularidad que han conseguido a lo largo de la primera parte de la temporada en cuanto a resultados deportivos se refiere. Por su parte, Willy Ledesma, pichichi del equipo a lo largo de este presente curso, ha pasado por sala de prensa y ha admitido que el equipo debe seguir en su línea para promocionar directamente a la tercera categoría de este deporte a nivel nacional.

Por un lado, el ariete extremeño ha valorado el viaje a Baréin y ha añadido que este stage servirá para comenzar la segunda parte del campeonato regular "al 100%". "Ha sido una experiencia increíble. Hemos disfrutado de un gran país, hemos estado muy a gusto. No habíamos tenido esa pretemporada y nos ha servido para unirnos como grupo. También nos ha venido bien el trabajo que hemos hecho y ahora solo pensamos en el domingo", asevera un Willy que recalca el poderío del equipo ante planteles bareiníes y recuerda las bajas de Luismi Redondo y José Ruiz por la Covid-19. "Es la pena más grande que tiene este viaje. Dos compañeros se han tenido que quedar allí y tenemos muchas ganas de tenerlos de vuelta. Estamos deseando de que llegue el sábado para que estén con nosotros". "Hemos jugado contra equipos de otro país y hemos dado el nivel que tenemos. Creo que es para estar orgullosos del equipo".

Mientras tanto, el jugador blanquiverde subraya la "importante diferencia" que tiene el Córdoba con el segundo clasificado, aunque no servirá de nada si no se mantiene esta renta "como mínimo". "Ahora no tenemos partido entre semana y a partir del lunes tendremos casi a la totalidad del vestuario disponible. Nosotros miramos al rival que nos toca, pero nuestro principal rival somos nosotros mismos. Tenemos que tener la máxima humildad posible y tener los pies en el suelo. Si estamos en nuestra línea, seguramente consigamos los tres puntos". Entretanto, Ledesma le quita importancia al hecho de que es el máximo goleador del equipo. "Yo trabajo día a día y para el equipo, pero si es con goles mucho mejor. Siempre he sido un jugador que mira más para el equipo y seguiré siendo así. Da igual que seas el pichichi que si no consigues el objetivo grupal, no sirve de nada".

Por su parte, Willy ha querido remarcar que todos los componentes ofensivos están dando mucho poderío a este equipo y desvela que este es uno de los pilares más importantes para que este Córdoba haya sido intratable en la primera parte del campeonato regular. "Antonio Casas sale y mete goles, Adrián Fuentes sale y mete goles, Luismi sale y mete goles... Eso es trabajo de todo el equipo y al final creo que todos queremos aprovechar los minutos. Esa es la clave de este año". Por otro lado, el ex del Extremadura ha querido mandar un mensaje de apoyo a su anterior club por estos momentos tan complicados que atraviesa la entidad natural de Almendralejo. "Es una pena muy grande. He vivido muchas cosas ahí y me han escrito muchos compañeros de allí para decirme que se iba todo al traste. Ojalá llegue alguien con una varita mágica para que puedan salvar la situación", culmina.