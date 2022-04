“Estamos viviendo un sueño”

Las reacciones no han parado de sucederse desde que el Córdoba CF finalmente consiguió el ascenso en Mérida. La entidad blanquiverde competirá la próxima temporada en Primera RFEF, último escalón antes de volver a la categoría profesional y la entidad blanquiverde, al unísono, confía en que este paso no es el definitivo, ya que espera que esta tendencia se mantenga en el tiempo. Antes de llegar a Las Tendillas y con la euforia todavía en la sangre, varios componentes del vestuario blanquiverde comparecieron ante los medios de comunicación y el mensaje era alto y claro: el objetivo estaba cumplido, pero la ambición de seguir creciendo se mantendrá en un futuro a corto plazo.

Primeramente, Antonio Casas ha añadido que, como aficionado a este club desde bien pequeño, admite estar “viviendo un sueño” como todo “niño cordobesista”. “He vivido esto desde el lado de la afición, pero esto es un sueño”, añade un delantero rambleño que ya el año pasado vivió un ascenso a la misma categoría con el Sevilla Atlético, pero “no vale lo mismo”. “Ha sido en casa, con mi gente y ahora lo celebraremos”. Por otro lado, Casas también ha querido mirar hacia al futuro y apunta a que este equipo “quiere más”, mientras que también recalca lo que espera a nivel personal. “Estamos en Primera RFEF, pero el año que viene vamos a por la Segunda División”. “A nivel personal quiero jugar, aprender y seguir creciendo”

Entretanto, José Cruz, uno de los cuatro cordobeses que componen la primera plantilla blanquiverde, se ha acordado de mucha gente durante el ascenso, pero de una persona en especial. “En el descanso cuando hemos salido, he pensado en mi padre. Él venía a verme y me he acordado de él. Seguro que nos está viendo y eso es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. También ha venido mi madre a verme, mi familia y me he acordado también de todo el cordobesismo”, asevera un central que, como la mayoría de personas vinculada a la entidad califal, no se esperaba el rendimiento esta temporada. “Al final hemos perdido un partido en el campo. Últimamente nos estaba costando más pero los demás equipos también juegan. Yo vine para esto, se ha conseguido y no puedo estar más feliz”.

Por otro lado y a pesar de ser un recién llegado, Dragisa Gudelj ha celebrado como el que más el ascenso a Primera RFEF y se mostraba satisfecho por conseguir la meta que todo el cordobesismo ansiaba. “Hemos conseguido el objetivo más importante y estoy muy contento por el equipo, por la afición y por todos”, añade un central que, a pesar de ser justo después de lograr la promoción, ha contestado a la pregunta de su posible renovación. “Ahora mismo quiero disfrutar con el equipo. Todo va a salir bien y lo que dije la semana pasada. Mi representante sabe que estoy muy a gusto aquí y espero que todo salga bien”. Para terminar, Gudelj no se quiere conformar con lo logrado hasta el momento. “Hemos conseguido el objetivo, pero faltan cuatro partidos. Nuestra meta ahora es conseguir el pleno en los partidos que quedan”, culmina.