Una necesidad de mercado para el Córdoba CF: experiencia en el fútbol profesional

No cabe duda que el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional no va a ser, en absoluto, un camino de rosas. El buen hacer del equipo en Primera División ya ha hecho que haya algo muy avanzando y es la confección de un grupo sólido que se entiende perfectamente con la idea del cuerpo técnico, lo que aporta ya una ventaja respecto a muchos rivales, por lo que serán los nuevos fichajes los que tengan que adaptarse a los automatismos blanquiverdes. Eso sí, la exigencia va a ser mucho mayor que en Primera RFEF y la idea que querer mantener el bloque, además de la estrategia de nutrirse con jugadores jóvenes, hace que se pongan sobre la mesa otros problemas de índole más secundaria, aunque pueden ser igualmente significativos a lo largo del curso. Y es que la comisión deportiva, que está en plenas negociaciones con multitud de nombres, tiene un reto claro en este mercado, y no es otro que el aportar experiencia en el fútbol profesional.

Todo hace indicar que el club firmará unos nueve futbolistas para completar el equipo, que de nuevo téndrá un carácter de plantilla corta, aunque con diferencias notables con respecto a la Primera RFEF, dado que, tal y como apuntó Monterrubio, el nivel de Segunda es mucho más alto y entra en juego una nueva competición como es la Copa del Rey, por lo que aumentará el número de partidos. Así, de los 13 jugadores que tienen actualmente contrato en vigor con el Córdoba CF, únicamente seis han tenido un cierto recorrido en Primera o Segunda División a lo largo de sus carreras. Por lo tanto, aportar un grado más de conocimiento en esas batallas también resulta una asignatura pendiente a la hora de fichar, ya que para muchos será un territorio inexplorado.

Asimismo, hay que decir que, del bloque que ha sido titular indiscutible esta campaña, únicamente sobresalen los casos de Lapeña y Kuki Zalazar. El mediapunta urugayo cuenta con 28 duelos en la categoría de plata entre 2021 y 2023 con la Ponferradina, además de haber debutado en Primera en dos partidos con el Valladolid, aunque con apenas media hora de juego. El central, por su parte, suma una temporada de 31 encuentros en Segunda con el Castellón en la 2020-21.

Otro que también ha sido importante dentro del equipo y que ha tenido recorrido entre las dos principales divisiones del fútbol español es el capitán Kike Márquez, que a sus 34 años es el que dispone de una trayectoria más longeva. El de Sanlúcar de Barrameda debutó en Segunda en la 2010-11 en un partido con el Recreativo de Huelva, aunque su impacto real en la categoría de plata tuvo lugar entre 2018 y 2020 en las filas del Extremadura, donde fue pieza clave disputando un total de 61 partidos. Pese a su juventud, Isma Ruiz también sabe lo que es codearse con los mejores, ya que jugó 16 encuentros con la UD Ibiza en Segunda en la 2022-23, además de haber participado hasta en nueve partidos con el Granada en Primera División.

Finalmente, junto al caso de Lapeña, hay otros dos zagueros que están llamados a ser importantes este próximo año. Por un lado, José Antonio Martínez es el que cuenta con una mayor trayectoria en Primera División. Lo hizo en las filas del Granada CF con 20 choques en la 2019-20, además de sumar otros 36 con el cuadro nazarí en Segunda el curso anterior. Igualmente, con el FC Barcelona B también tiene experiencia de plata, pues jugó 22 duelos en la 2017-18. Adri Castellano debutó en Segunda con el Almería en la 2015-16, aunque su incidencia verdadera tuvo lugar justo antes de recalar en el Córdoba CF, ya que previamente había acumulado cinco campañas seguidas en Segunda con Granada, Numancia y Ponferradina, con un total de 73 encuentros.

Finalmente, hay que decir que existen otros casos de integrantes cordobesistas que también han podido saborear las mieles del fútbol profesional, aunque de manera muy puntual, lo que no otorga la experiencia suficiente de un recorrido hecho entre los dos escalones principales. Calderón debutó en Primera con el Betis en la 2021-22, al tiempo que Álex Sala hizo lo propio con el Girona FC en Segunda ese mismo año. Eso sí, otros como Carlos Marín, Albarrán, Carracedo, Adilson, Casas y Mati Barboza nunca han jugado minutos oficiales en Primera o Segunda. Y tampoco el único fichaje hasta la fecha, un Xavi Sintes que ha estado en dinámica de Primera, pero sin llegar a estrenarse. Ahí es donde debe llegar la experiencia.