El Córdoba CF está haciendo una temporada envidiable para todos los participantes de la Segunda RFEF, pero su afición no se conforma únicamente con esto. El ascenso a Primera RFEF está en el horizonte y conforme las jornadas van pasando, este objetivo se va a acercando cada vez más. Aun así, la problemática con la alineación indebida ante el San Fernando y la posterior derrota administrativa contra este equipo canario hizo saltar todas las alarmas, siendo obligatoria la victoria ante el Mensajero el pasado fin de semana, aunque no iba a ser tan fácil. El plantel natural de La Palma planteó un partido muy espeso en El Arcángel y el vestuario califal no era capaz de ponerse por delante hasta que llegó, en el momento oportuno, el protagonista del encuentro. Miguel de las Cuevas cabeceó un gran centro de Javi Flores para poner el segundo en el electrónico y guiar el camino a los de Germán Crespo.

Tras este triunfo, el jugador alicantino pasó por la sala de prensa de El Arcángel y admitió que este gol "era muy importante". "Se nos atragantaba el partido y en el campo pasaban los minutos, dándote cuenta de que el partido iba a costar más de lo que esperaba. Con rabia y alegría y más aún después de lo que pasó la pasada semana. Este equipo tiene alma y ha conseguido una victoria muy importante". Por otro lado, De las Cuevas explicó el grado de dificultad que entrañaba este encuentro. "Nos adelantamos pronto y, cuando parecía que estaba controlado, nos han hecho el empate. Ellos han jugado bien y el rival también compite. Cada partido que viene va a costar más porque los equipos se juegan la vida. Cuando te acostumbras a lo bueno, parece que se hacen las cosas mal. El equipo tiene mucha tranquilidad, tenemos mucha pólvora y sobre todo en casa, que nos tenemos que hacer fuertes".

Entretanto, el futbolista blanquiverde recalcó la gran "competitividad" que tiene la plantilla califal, la "exigencia" que trae consigo este club y la semana extraña por "todo lo que pasó" ante el San Fernando. "Se demuestra el grupo que tenemos y en este caso estamos a muerte con el club y nuestro delegado. Al final un fallo o un error lo tiene cualquiera. Queríamos ganar este partido para dedicárselo a Julio Cruz y estamos con él a muerte. No conozco a nadie que es más cordobesista que él", añadió un alicantino que subrayó la igualdad que reina en el Grupo IV de Segunda RFEF. "Cuando va quedando menos se va apretando todo más. Ahora los equipos se juegan mucho y ven que quedan pocos partidos. Nosotros queremos ganar los máximos partidos posibles y lo bueno es que dependemos de nosotros mismos. Queremos ir partido a partido y lograr el objetivo lo antes posible".

Más tarde, el propio De las Cuevas alabó el gran trabajo que hizo el Mensajero tanto en el partido disputado en el Silvestre Carrillo como en El Arcángel y explicó que, en la actualidad, no es momento de celebrar nada. "Cada uno tiene su opinión. Nosotros nos vamos marcando los objetivos y cuando consigamos matemáticamente el objetivo, celebraremos. Este equipo no se rinde nunca ni en Baréin. Ojalá se pueda ascender lo antes posible, pero en el vestuario no hay relajación", aseveró un futbolista que reconoció que el Córdoba CF "es su casa y que estaría dispuesto" a quedarse. "Llevo ya aquí cinco años. Tengo la confianza plena del club y de Germán. Este año estoy disfrutando más que nunca y los números te hacen reconocer el trabajo, pero tampoco me agobia. En el plano individual, juego para divertirme y ser feliz", culminó.