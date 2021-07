Mohamed Bouzaidi refuerza la banda blanquiverde

Llega más juventud para la delantera del Córdoba. Los refuerzos siguen siendo continuos en clave blanquiverde, que busca tener prácticamente cerrada toda su plantilla antes del inicio de la pretemporada, que se producirá el próximo 19 de julio. En este sentido, otro fichaje más ha sido oficializado por el club. Se trata del joven delantero hispano-marroquí Mohamed Bouzaidi, que aterriza en la entidad califa procedente del Sevilla Atlético y firma por dos temporadas, con otra opcional.

El jugador de 21 años y natural de Olot, en Girona, ha hecho el mismo camino que su compañero Antonio Casas, llegado también del segundo equipo sevillista. Un futbolista que aportará desparpajo, desborde y rapidez por banda, características que ha ido desarrollando y puliendo durante los últimos cinco años en las bases del club hispalense. Eso sí, sus primeros pasos en el fútbol los dio en su Olot natal.

Fue en la 2019-20 cuando comenzó a entrar en continuidad con el Sevilla Atlético en Segunda B. En aquel curso apenas disputó once encuentros, mientras que éste último la cifra subió hasta los 19 apuntándose además dos goles en su cuenta particular. Además, Simo, como se le conoce futbolísticamente, ha sido internacional con Marruecos sub 17 y sub 20. Puede actuar tanto por la banda izquierda como en el centro de la delantera.