Un Linares necesitado aguarda a un Córdoba CF sólido

El Córdoba CF vuelve a subirse al autobús para un nuevo encuentro de preparación. No cesa el ritmo de los blanquiverdes que quieren seguir acumulando minutos de juego en la pretemporada, la cual se ha visto salpicada principalmente por los problemas físicos, aunque esto no ha impedido que la plantilla de Germán Crespo haya rendido a un meritorio nivel, obteniendo un balance de resultados hasta la fecha más que destacados. Así, otro adversario de peso se presenta en el camino de los cordobesesistas, que viajan a la cancha del Linares Deportivo para la disputa de la cuarta edición del Trofeo Linarejos. Un choque entre dos adversarios, en teoría, de nivel similar, pero que llegan a la cita en dinámicas muy distintas, ya que los jienenses no han comenzado la pretemporada de la forma más regular posible.

Los 'nuevos' encuentran su sitio en el Córdoba CF

Saber más

En efecto, dos derrotas y un triunfo suma el cuadro de Alberto González en este arranque de la fase preparatoria estival. Y además, tan solo han conseguido ver puerta en una ocasión entre los tres envites, lo que habla igualmente de su falta de gol hasta el momento. Así, el primero de los compromisos amistosos tuvo lugar ante un adversario también conocido recientemente por el propio Córdoba CF. Los linarenses visitaron en primer lugar a un Granada CF rearmado para su nueva andadura en Segunda División. Un cuadro nazarí que también fue el encargado de abrir la pretemporada califa, aunque en este caso se resolvió con una ajustada victoria de los de Germán Crespo por 1-0, resuelta en El Arcángel.

Sin embargo, menos atinado se encontró el equipo jienense en su choque ante los rojiblancos, que vencieron por un contundente 5-0. La primera alegría, y única hasta la fecha, tuvo lugar en el segundo de los encuentros en la cancha de un Atlético Mancha Real de Segunda RFEF. En este caso, los azulones sí que pudieron sacar el partido adelante merced a un ajustado 0-1 obra de Alfonso Fernández. Una sonrisa que volvió a tonarse en decepción en esta misma semana, la de mayor carga competitiva hasta la fecha para el Linares, que afronta dos duelos, uno de ellos ante los blanquiverdes. El martes, eso sí, visitaron al Recreativo de Huelva, partido que finalizó de un modo completamente amargo. Es más, el mismo culminó a la hora de juego y con derrota visitante por 2-0. Un resultado que, finalmente, fue lo menos importante, ya que el choque estuvo realmente salpicado por la polémica.

Y es que ambos equipos habían pactado poder introducir cambios de futbolistas que ya habían sido sustituidos previamente. No obstante, el colegiado se mostró en desacuerdo ante dicha medida, pero el técnico del Linares ignoró la advertencia recalcando la carga física de los suyos. Así, corría la hora de juego cuando González introdujo dos modificaciones que habían participado en la primera parte, aunque con distinto dorsal, lo cual fue detectado por el árbitro que finalmente decidió dar por concluida la contienda.

Y bajo ese prisma de irregularidad recibe el Linares al Córdoba CF. Un plantel jienense que ya el pasado curso logró afianzarse en la Primera RFEF y que busca reconducir su rumbo ante un conjunto cordobés que, al menos por resultados, parece tener una marcha más. Con todo, un plantel que cuenta con una nómina destacada de futbolistas, entre los que figuran el delantero cordobés Hugo Díaz, recientemente renovado, o el exblanquiverde José Antonio Caro, uno de los fichajes del equipo durante este mercado veraniego.