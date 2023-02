Juan Villar y “una oportunidad que no podía dejar pasar”

El Córdoba CF tiene nuevo '9' en la plantilla. Un ariete con una dilatada experiencia, con gol y con caché dentro de la categoría, puesto que era uno de los delanteros más cotizados en la categoría, con numerosos equipos de la Primera RFEF intentando hacerse con sus servicios. Juan Villar ya es blanquiverde, y ha sido presentado por su excompañero de vestuario y secretario técnico del Córdoba CF, Raúl Cámara, ante los medios en la sala de prensa de El Arcángel. El que fuese su compañero en Recreativo de Huelva y Tenerife ha definido a Villar como “un jugador que no necesita mucha presentación, porque todos los que nos dedicamos al mundo del fútbol sabemos que tiene una dilatada trayectoria en todas las categorías”, añadiendo que “es un delantero que también puede jugar en banda, aunque en los últimos años juega más de delantero específico”.

Juanito: "Nos hemos ido adaptando a la situación"

Más

Así, subrayando que “no se lo pensó” a la hora de venir, Juan Villar ha querido agradecer a Raúl Cámara su predisposición para contar con él en el proyecto blanquiverde, un proyecto que “es muy bonito y que ilusiona”. Además, también ha confesado que hubo contactos durante el mercado veraniego, pero “por diferentes circunstancias no se dio”, y ahora, ya en invierno, “no tenía pensado salir a ningún lado por la familia, pero cuando me llamó Raúl -Cámara- a las nueve o diez de la noche, hablé con mi mujer y creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Estoy encantado de estar aquí y poder ayudar y aportar en todo lo que pueda”.

Por lo tanto, la negociación 'exprés' transcurrió en apenas unas horas, en los últimos instantes del mercado de fichajes. “No podía dejar pasar dos veces a un club como el Córdoba CF”, ha subrayado Villar haciendo referencia al verano, ya que es “un proyecto muy ilusionante y bonito, una afición con uno de los campos que más gente viene y que más sentimiento tiene, que he podido vivir como rival, y que a mis alturas de carrera quería vivir como local”. Así, también ha querido declarar que su objetivo en el club blanquiverde es “disfrutar y aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos que el club tiene”. Y lo hará de la mano también de Raúl Cámara, secretario técnico y antiguo compañero de Villar, en una negociación entre ambos que ha sido “muy fácil”, ya que “cuando dos partes quieren lo mismo, no se dan muchas vueltas”.

Y es que ha reconocido que la figura de Cámara fue relevante en esta negociación, puesto que es alguien “que me conoce bastante como persona”, y después de lo ocurrido en verano, Villar firmó por la SD Huesca y el Córdoba CF fue por otros cauces. Ahora, reincide, “era una oportunidad que me puede aportar mucho”, ya que “lo que yo quería en Huesca no se estaba dando y no podía desaprovechar esta ocasión”. En verano, los blanquiverdes trataron de fichar en propiedad al ariete. Sin embargo, ahora llega en calidad de cedido por lo que resta de temporada, pero ha declarado que viene “con muchas ganas de demostrar que puedo seguir aquí algún año más”, pese a que no hay ninguna clausula en el contrato de cesión para ampliar su estancia en El Arcángel por más tiempo de lo que resta de temporada.

Finalmente, ya haciendo alusión al plano deportivo, Villar ha explicado que pese a que puede actuar en banda, “con los años, he terminado jugando más como segundo delantero o delantero centro”, ya que se siente “bien en cualquiera de esas posiciones”, y “lo importante es que me encuentre a gusto, que esté bien, y si eso ocurre, el resultado va a salir”. Ya ha tenido sus primeras palabras con el míster, con Germán Crespo, en las que el granadino ha estado explicándole “la metodología de trabajo y la forma de jugar que tiene”, en busca de “intentar adaptarnos lo más rápido posible a ello y coger los conceptos”, porque eso es de lo que se trata este mercado invernal, de “intentar entrar en el equipo lo más rápido posible y ayudar a la plantilla, aportar ese paso hacia adelante con la frescura y las ganas con las que venimos”.

Así, el flamante '9' del Córdoba CF llega a El Arcángel “con muchas ganas”, uno de los motivos por los que viene “a un club y proyecto como este”. “Quiero disfrutar otra vez, sentirme dentro de la plantilla. No vengo con la vitola de tener que jugar todos los partidos, sino que el cuando el míster lo crea oportuno, jugaré, pero vengo a aportar lo mismo tanto dentro como fuera del terreno de juego”.