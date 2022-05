José Cruz, sobre el duelo ante el Ceuta: “Va a ser un partido bonito y competido”

Último duelo en casa de la temporada para el Córdoba CF, y un último reto por cumplirse antes de cerrar la cortina de El Arcángel. Con 16 victorias en su haber en lo que va de curso, los de Germán Crespo buscarán clausurar la campaña con un pleno de triunfos en casa, completando así un hito histórico que aumente aún más los ya de por sí impresionantes números cosechados por el equipo califal en la actual campaña en Segunda RFEF.

Precisamente con este tema ha comenzado hablando José Cruz en la comparecencia de prensa previa al duelo ante el Ceuta. La motivación es una de las grandes cuestiones que rodean a los blanquiverdes desde que se consiguiese el ascenso matemático a Primera RFEF, pero el central cordobés no lo ve como un problema ya que, según él, “al final, dentro de cada futbolista tiene que existir el profesionalismo de que, hasta que no acabe la competición, tenemos que estar a tope”. Además, también influirán ciertos objetivos individuales, ya que “algunos tenemos primas por partidos y retos personales”, aunque la meta colectiva es “intentar ganar el último partido en casa y así ganarlos todos, que sería algo histórico. Más reto y más motivación que esa no hay”.

Otros retos individuales también se centran en la parte del ataque, donde el pichichi aún sigue en juego entre los delanteros blanquiverdes. Sin embargo, tal y como ha reconocido Germán Crespo en alguna ocasión previa, y como ha recordado José Cruz, “la gente de arriba, que son los que más ocasiones tienen, tienen que ser más compañeros y, con eso, a uno le acabará llegando el premio del gol”. Pese a todo, Cruz ha abogado por “ir a ganar el partido”, ya que “seguro que, haciendo las cosas como se están haciendo, llegarán los goles para esos compañeros”.

Precisamente el número de goles a favor es otra de las cifras que llama la atención de la temporada de los blanquiverdes. Con 81 tantos a favor en 32 partidos, el Córdoba CF es uno de los equipos más goleadores de todo el fútbol español, hecho que se ha reflejado también en los puntos de la clasificación, donde atesora una ventaja de 18 puntos con el CP Cacereño, segundo clasificado. Ese hecho tampoco ha hecho que los jugadores se comparen con otros grupos de la Segunda RFEF. “Desde que se consiguió el objetivo, miramos poco la clasificación”, ha confesado el central cordobés, que ha reiterado en el hecho de que se centran “en retos personales y colectivos a corto plazo”, y en “intentar competir y ganar también fuera de casa al Vélez”.

Antes de ese duelo ante los malagueños, el Córdoba CF deberá cerrar la temporada en El Arcángel frente al Ceuta, tercer clasificado, que buscará ser el primer equipo de la categoría en sumar algo en suelo cordobés. “Es un rival fuerte del grupo”, ha reconocido Cruz, que también ha recordado que muchos de sus jugadores “conocen bien la categoría, y se están jugando meterse en play off. Van a venir con el cuchillo entre los dientes para intentar ser el único equipo que saque algo de El Arcángel, por lo que va a ser un partido bonito y competido, y ojalá nos llevemos los tres puntos”.

Ya en el último tramo de la rueda de prensa, una de las cuestiones presentadas a José Cruz ha sido en lo referido a lo institucional del equipo. Después de varias temporadas malas en lo deportivo y lo extradeportivo, quizás había ciertas reticencias por parte de los jugadores a venir al Córdoba. “La verdad es que la situación era compleja”, ha afirmado el defensor, aunque también ha hecho hincapié en que “al Córdoba, esté en la situación en la que esté, todo el mundo quiere venir”. Sin embargo, “ha sido un año de ensueño, con el título de la Copa RFEF y el de campeones, además del ascenso”. Eso, sin duda, hará que el resto del mundillo futbolístico comience a ver con otros ojos al equipo califal.

Por último, cuestionado sobre la próxima temporada ya en Primera RFEF, Cruz ha preferido bajar el balón al piso y recordar que están “centrados en acabar la competición compitiendo hasta el final por el escudo, por la afición y por nosotros mismos”. Pese a ello, también ha confesado estar “siguiendo de reojo la Primera RFEF, viendo un partido y otro, y al final sí es verdad que solo ves equipazos. El año que vienen van a ser prácticamente partidos de play off cada fin de semana”. De esta manera, aunque “el objetivo final lo pondrá el club”, lo cierto es que José Cruz confía en que, observando al equipo y todo lo que le rodea, el próximo año el Córdoba va a “intentar luchar por estar lo más alto posible” en su primera temporada en la Primera RFEF.