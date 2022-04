José Alonso: “Queremos terminar la temporada disfrutando”

Una vuelta esperada y en el mejor momento a nivel grupal. La temporada del Córdoba CF ha sido espectacular y quiere culminarla de la mejor manera posible. Todos los jugadores que han compuesto la plantilla blanquiverde han rendido a un nivel increíble, aunque las lesiones se convirtieron, desde bien pronto, en el principal problema del vestuario califal. Los contratiempos físicos han ido mermando a ciertos futbolistas que han visto cortada su proyección por diversos problemas, como es el caso de José Alonso. El onubense volvió a vestirse de corto en el último enfrentamiento ante Las Palmas Atlético tras tres meses desde su lesión ante el Xerez DFC y lo hizo en el partido que alzó al club califal como campeón de toda la Segunda RFEF. Días después de este hito, el profesional natural de Punta Umbría ha comparecido ante los medios de comunicación y recalca la gran ayuda que ha recibido de parte del vestuario blanquiverde durante su ausencia.

Primeramente, José Alonso ha explicado lo que sintió en su reaparición ante Las Palmas Atlético tras tres meses sin poder vestirse de corto. “Se me saltaron las lagrimas pero por volver a cansarme, sentir eso que se siente cuando se está en el campo. Se ha alargado más de lo que se esperaba, pero estoy nuevamente listo, que es lo importante y disfruté del domingo con la afición”, añade un jugador que vio como su lesión se alargaba en el tiempo debido a “no tener cabeza”. “Las lesiones no puedes controlarlas. Siempre he tenido molestias que me han apartado o no he podido jugar uno o dos partidos y le dije al míster que estaba disponible. Por cabezonería, al final, he tenido una lesión más grande que, cuando no se recupera al 100%, no se podía volver”.

Por otro lado e incidiendo en este mismo tema, el profesional natural de Punta Umbría afirma que es la primera vez que está “tanto tiempo fuera del campo y sin estar disponible”. “Para un futbolista esto es lo más importante. Cuando te lesionas te das cuenta de lo que podrías haber hecho antes. Lo he intentado pasar de manera positiva, pero ha sido complicado. Carlos Marín y Bernardo Cruz han sido los que más me han ayudado, aunque todos lo han hecho. Sin el vestuario que tenemos, no hubiéramos conseguido ni la mitad”, mientras que se marca el objetivo de “encontrar” su mejor punto en este final de temporada. “Yo quiero jugar todos los partidos. El equipo está bien, el míster cuenta con todos, pero yo trabajo para jugar. Mi objetivo es acabar el año bien”.

Entretanto y mientras estaba ausente, el Córdoba CF consiguió el ascenso a Primera RFEF y José Alonso tuvo que vivirlo desde la grada, aunque recalca que para él “no ha sido en un segundo plano”. “Yo estaba más tenso que muchos de los titulares. Si se ve como segundo plano, estoy muy feliz de haber conseguido el objetivo y va a ser muy complicado que nos igualen en la historia de la Segunda RFEF”. En cambio, la temporada sigue su curso y el partido ante el Panadería Pulido será un nuevo aliciente para terminar la campaña liguera con las mejores sensaciones posibles. “Ellos no se juegan nada, nosotros casi que tampoco, pero tenemos mucha ambición. No nos vamos a relajar ahora y queremos terminar disfrutando. Vamos a ir sacar los tres puntos y que todos los que jueguen, aprovechen los minutos”.

Aun así y a pesar de que el curso regular no ha llegado todavía a su fin, la planificación deportiva ya ha completado y la promoción a Segunda División vuelve a ser la meta primordial para el Córdoba CF, aunque José Alonso pide cautela. “La palabra ascenso es complicada. Sí es verdad que es un objetivo que la plantilla tiene en mente. Queremos volver arriba cuanto antes y el club está trabajando en hacer una plantilla para conseguir este objetivo. El fútbol es una lotería. Tenemos un bloque muy bueno, pero de momento tenemos que acabar los tres partidos que nos quedan y volver a la pretemporada con el mejor nivel posible”, añade un jugador onubense que, por otro lado, se muestra positivo de cara a la próxima temporada. “El club está trabajando en varios jugadores. No decidimos nosotros, pero es verdad que ya nos conocemos, como defendernos en los malos momentos y eso nos dará un pequeño plus que, de aprovecharlo, podemos estar arriba el año que viene”, culmina.