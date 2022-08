Javi Flores: “No somos favoritos, pero no somos menos que nadie”

En El Arcángel ya se huele de nuevo a competición. La oficial, la que vale de verdad. El feudo ribereño se prepara para el inicio de una ilusionante campaña en Primera RFEF, donde el Córdoba CF buscará alcanzar las cotas más ambiciosas posibles. Todo está servido para entrar en acción, después de poner hace escasos días el broche final a una satisfactoria fase de preparación en la que los de Germán Crespo han cuajado unas notables actuaciones. El propio capitán Javi Flores ha sido el encargado de dar la cara públicamente para analizar este arranque de campaña, sobre el que ha expuesto que “los partidos de pretemporada están muy bien”, aunque ellos quieren ya “empezar la competición” y “se notan las ganas y ahora tenemos que refrendar las buenas sensaciones que hemos tenido durante la pretemporada”.

El de Fátima no duda en recalcar que “lo que importa son los tres puntos del sábado”, ya que deben “empezar bien, sobre todo en casa”, donde tienen que “sumar la mayoría de puntos”. Un inicio que se augura realmente esperanzador, pues “lo que hemos ganado del año pasado es la ola de ilusión, de positivismo, que aquí en este club ha sido siempre todo lo contrario, hemos sido muy pesimistas porque siempre hemos sufrido” y “el año pasado nos ayudó al tener esa inercia positiva y debemos aprovechar eso, esa unión de equipo y afición, sobre todo en casa”, ha puntualizado Flores.

El centrocampista blanquiverde mira solo al encuentro del sábado para “empezar bien sumando en casa de tres” y recuerda que “tenemos los dos primeros en casa” y “vamos a intentar sumar los seis puntos”. Un jugador que llega “bien” al inicio, pues lo hace “con continuidad, que es súper importante para mí, y con confianza”, aunque “luego ya veremos lo que el míster decide”. De hecho, el cordobés valora principalmente “la competitividad que vamos a tener dentro del equipo, el nivel es muy parejo y el míster tendrá que partirse un poco la cabeza para poder decidir”. Eso sí, recalca que “la idea es seguir con el modo de juego del año pasado y a partir de ahí ir creciendo”.

Finalmente, en lo que respecta a las expectativas del equipo, el capitán dice que ellos son conscientes de que “no va a ser como el año pasado, la competencia es mucho mayor, con equipos con presupuestos más altos y con jugadores que han estado en Segunda hace poco” y está seguro de que “la gente con el paso de las jornadas se dará cuenta que estamos en otro nivel, volvemos a lo más parecido al fútbol profesional. No somos favoritos, somos recién ascendidos, pero la exigencia nuestra es alta, y más en estas categorías. No somos favoritos pero no somos menos que nadie, vamos a pelear por lo máximo”.