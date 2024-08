Iván Ania: “Llevamos mucho tiempo esperando este día y eso será un plus”

Todo listo ya para el primer encuentro de liga. Iván Ania pasó este jueves por sala de prensa, poco antes de que la expedición blanquiverde pusiera rumbo hacia Anduva. El Córdoba CF afronta su primer compromiso liguero en LaLiga Hypermotion un lustro después y, en palabras del técnico, lo hace con “sensación de ilusión, de ganas de empezar, de que empiece la competición” y “volver al futbol profesional”, después de “una pretemporada más corta de lo habitual”, en la que “hemos trabajado lo que queríamos”. Sea como sea, “ahora lo importante mañana es competir y obtener un buen resultado”, ha precisado.

Se trata, sin duda, de un cambio importante a nivel institucional, deportivo y social, y así lo ha querido expresar Ania, quien ha resaltado que el choque se encara de una manera distinta a lo que pueda ocurrir en Primera RFEF. “Tienes unos protocolos que tienes que cumplir, juegas con VAR, son cosas que hay que acostumbrarse lo antes posible. Respecto al VAR, tienes que saber que puede haber una decisión que te perjudique y eso no te puede pasar factura”, por lo que “son situaciones que no las puedes simular en un entrenamiento, pero a nivel mental sí puedes trabajar en ellas”.

Así, tanto para el preparador como para buena parte de la plantilla, supone un momento especial en sus trayectorias, ya que vuelven al fútbol profesional después de muchos años o se estrenan por vez primera. “Yo lo viví en un periodo corto”, destaca Ania, quien a su vez hace hincapié en que “algunos lo van a vivir por primera vez, y verán que no tiene nada que ver, que es verdad que es fútbol, pero es diferente”. Además, ha asegurado que tiene “decidido” el primer once, aunque “no por los partidos de pretemporada, pero sí por lo que hemos hecho esta semana”, además de matizar que “muchos jugadores no han llegado a tener 90 minutos de preparación en un partido de pretemporada” y “los cambios serán muy importantes”.

Respecto al rival, si al Córdoba CF le faltan varias incorporaciones por acometer, en una situación más delicada está el Mirandés, con muy pocos efectivos en plantilla a día de hoy. Eso sí, “es una situación que no es nueva para ellos, siempre apuran el mercado, les salió bien en los últimos años y por eso entiendo que no tiene que ser algo extraordinario para ellos. Vamos un poco a la expectativa, planteamos que puedan jugar de ciertas maneras, lo hemos trabajado y en función de lo que nos encontremos, pues tendremos que tener soluciones”.

El plantel cordobesista llega con la baja segura de Kuki Salazar, además de las dudas de Inma Ruiz y Carlos Isaac, que están “entre algodones”. Es por ello que viajarán Adrián Vázquez, Josema y Molina del filial. Igualmente, está la situación de Antonio Casas, que parece que finalmente saldrá del club. No obstante, a día de hoy “es uno más, mientras nadie me comunique lo contrario, para mí es un jugador más. Si considero que puede salir titular, saldrá de titular”.

Sin duda, hasta que se confirme lo contrario, el rambleño tendrá una aportación capital en una de las facetas más débiles del equipo, como es el gol, y tal que así se ha visto en la pretemporada. “Hemos hecho pocos goles”, pero “hemos encajado poco. Hemos tenido varios empates a cero, pero hemos generado. No estoy preocupado por eso”, ha indicado Ania, aludiendo al choque ante el Málaga CF, en el cual “en la primera parte tuvimos dos ocasiones claras. Sin estar bien, generamos”, aunque “tenemos que mejorar la eficacia. Los delanteros viven del gol y necesitan esa confianza, esperemos que podamos abrir el marcador, si pueden ser los delanteros mejor, para que se les pueda quitar esa presión”.

Un arranque de liga que se encara, como se ha dicho, con ambición, y donde el Córdoba CF espera cumplir con un estilo ya marcado. “Se puede hacer igual, pero hay que tener una cosa clara, el error te penaliza más, los rivales son más fuertes, más rápidos. Las áreas son fundamentales, lo que ocurre entre las áreas, muchas veces, no tiene reflejo en el marcador. Si no dominas las áreas, es probable que no te vaya bien. Hay momentos para los dos equipos, es muy difícil que un equipo domine los 90 minutos”, además de incidir en que “todavía falta para que el equipo consiga el estilo óptimo. Los que estaban se les ve más cómodos que a los nuevos, que tienen que ir adquiriendo esas conexiones, los automatismos. Eso va a ir creciendo a lo largo de la temporada”.

Ania recalca que es una de las ligas de Segunda más fuertes de los últimos años, por lo que “nosotros tenemos primero que hacer los 50 y pico puntos que se necesiten para el primer objetivo de la salvación y, a partir de ahí, no podemos limitarnos, tenemos que ser ambiciosos, pensar en positivo, ser realistas, vamos a partir con un presupuesto pequeño, pero luego en el campo somos once contra once. Muchos de nosotros llevamos tiempo esperando ese día y eso creo que va a ser un plus añadido a lo que tengamos en lo técnico o táctico”.

Un primer día que no será absoluto igual a como esté la liga dentro de un mes, dado que faltan aún varias semanas para el cierre de mercado, y todavía quedan fichajes por hacerse. “Debería estar el mercado cerrado. Sería lo ideal, que ya en el primer partido de liga ya sabes los que tienes disponibles para toda la liga. No solo este mercado, sino todos”, ha apostillado.