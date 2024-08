El Córdoba CF se acerca a su objetivo de los 15.000 abonados

El primer objetivo de la temporada se puede alcanzar en las próximas horas. En efecto, ya que, pese a todos los problemas surgidos, la masa social blanquiverde no falla. El Córdoba CF se encuentra inmerso en la tercera fase de su campaña de abonados, la cual comenzó el pasado lunes y podría terminar en breve. La misma, todo hay que decirlo, no ha estado exenta de problemas al igual que el primer tramo de renovaciones, aunque la cuenta de socios no ha dejado de aumentar. El club comenzó a tramitar las nuevas altas para el curso 2024-25 esta misma semana, lo cual ya se sabía que iba a suponer un nuevo salto cuantitativo en la cifra de abonados, lo que hizo que se vieran largas colas desde primera hora de la mañana en El Arcángel, pese a que el trámite iba exclusivamente con cita previa.

Para descargar de esa espera, la entidad ofreció la posibilidad de abonarse en una plataforma online, aunque el primer intento apenas duró unas horas. Tras dos días de trabajo conjunto con el proveedor tecnológico y LaLiga, la misma se rehabilitó este miércoles, por lo que el caudal de nuevo fieles cordobesistas fue creciendo notablemente. Así, el club cerró la jornada con un montante de 14.503 abonados, quedándose, por tanto, a menos de medio millar de su objetivo final, que son los 15.000.

Y es que el Córdoba CF se marcó esa cifra como propósito definitivo, ya que la idea del club pasa por cerrar la campaña de abonados una vez que se llegue a ese número redondo. La otra alternativa era llegar hasta el 30 de septiembre, fecha que parece prácticamente imposible que se pueda alcanzar, teniendo en cuenta el número real y que aún hay muchas personas con cita previa pedida para cumplimentar su carné.

Desde el club se ha notificado que en las últimas horas se han realizado 1.924 altas online, y que todos los aficionados con cita previa ya reservada tienen garantizado su abono. Por tanto, es prácticamente seguro que se llegará a los 15.000 antes, incluso, del arranque liguero de los de Iván Ania, que tendrá lugar este mismo viernes a partir de las 19:00. Para esa fecha, es muy posible que se haya cerrado ya la campaña.

La afición pide ampliar el cupo

Teniendo en cuenta la demanda de aficionados que quieran hacerse socios, desde un amplio sector de la hinchada cordobesista se está pidiendo que se amplíe ese límite de aficionados, al menos unos 1.000 o 2.000 más, dado que El Arcángel dispone de un aforo total de 21.384. De momento, desde el club no se ha valorado públicamente dicha opción y parece bastante improbable que se haga. Es más, la única justificación que se ha dado para establecer dicha cantidad son los diferentes compromisos comerciales, venta en taquilla, afición visitante y cierta normativa de LaLiga. Eso sí, curiosamente, el Power Horse Stadium de Almería dispone de un aforo de 18.331 espectadores y el club rojiblanco cerró su campaña hace algunos días igualmente en 15.000 socios.