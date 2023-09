Iván Ania: “Tenemos que ser listos y no equivocarnos en ciertas situaciones”

Un contexto diferente para un rival especial. Al Córdoba CF le toca visitar El Collao, estadio del CF Alcoyano. Un recinto con características especiales, pequeñas, donde precisamente saltan más a relucir los errores del conjunto blanquiverde: balón parado, presión alta y transiciones defensivas. Es por ello que Iván Ania, entrenador del club califal, consciente de esta situación, ha remarcado en la rueda de prensa previa al duelo que hay que ser “fieles a nosotros mismos” para así “tener posibilidades de ganar”. “El campo nos puede condicionar desde el punto de vista del estado del césped. En caso de no estar todo lo bien que creemos, tendremos que ser listos y no equivocarnos en ciertas situaciones del juego”, ha explicado.

El Córdoba CF, obligado a reaccionar para huir de su mala racha

Más

Y es que el CD Alcoyano, según Ania, es “un equipo muy intenso en casa, con buen balón parado y presionante”, por lo que el ovetense apuesta por estar “cerca de nuestro nivel y de nuestra versión”, ya que cuanto más se consiga eso, “más posibilidades vamos a tener de poder ganar el partido”. Las condiciones de El Collao pondrán muy a prueba al Córdoba, pero eso no debe derivar en “una psicosis por las situaciones de balón parado”, sino más bien por “mejorar la defensa, pero sin obsesionarnos”. Así, con respecto al estadio de Alcoy, Ania ha recordado que solo ha entrenado una vez allí, y que espera “un partido parecido” a lo que se encontró ese día: un equipo que concede poco, que presiona, en un campo que está muy encima del rival“. La solución la tiene clara: ”tendremos que tener un plan para sacar rendimiento de estas situaciones“.

Sin embargo, este plan no pasa por un posible cambio de esquema. “Podemos jugar en varios sistemas, pero la estructura es una cosa, y luego el modelo o estilo es otra”, ha apuntado el preparador blanquiverde, explicando que “hay veces que juegas con un sistema para atacar y otro para defender”, pero no cree que eso sea “lo más importante”, sino que pone el foco en que su equipo se adapte “bien a las circunstancias”, y que intente ser “lo más parecido a lo que nos conviene como equipo”. Así, espera un partido en el que el Alcoyano “nos presione, nos igualen casi a todo el campo, y tenemos que estar preparados para un equipo que se repliegue”. “Es un campo en el que tienes poco espacio porque si son presionantes van a estar muy encima y por las dimensiones tendrás poco espacio y tiempo para pensar. Habrá que ir a recibir con buenos perfiles, intentar encontrar los espacios y con el tiempo suficiente para que no te obliguen a jugar de espaldas”, ha añadido.

Por último, con respecto a la plantilla, Ania ha descartado tanto a Adri Castellano como a Recio, ambos aún aquejados de sus lesiones. Por un lado, al cordobés le queda “un tiempillo”, mientras que el centrocampista malagueño “ya está haciendo cosas en el campo con Edu, y cada vez está mejor”. En lo que se refiere al estado de ánimo, ha remarcado “son dos derrotas inesperadas”, pero eso no quita que “la sensación es buena, dentro de que hay que ajustar ciertas cosas para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido”. Por último, ha vuelto a recordar que pese a las características del campo, el Córdoba CF debe de ir “con la intención y con la ambición de querer ganar el partido”. “No tenemos que tener miedo, pero sí saber a donde vamos. No nos podemos debilitar por el miedo de cara al planteamiento del partido, sino que hay que intentar ser lo más fieles a nosotros mismos, sin equivocarnos en ciertas situaciones del juego donde pueden sacar ventaja”, ha concluido.